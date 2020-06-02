【酒店下午茶】歎港麗Wild Beauty雙人下午茶每位279元　每人獲贈逾千元法國Chantecaille護膚套裝【內附預訂連結】

▲ Chantecaille x 港麗酒店聯手推出「Wild Beauty」下午茶。（官方圖片）

近日不少食肆都紛紛推出飲食優惠，當中尤以酒店的High Tea下午茶最受歡迎，而愛High Tea又愛靚的女生們就不能錯過這個由美容品牌Chantecaille跟香港港麗酒店樂聚廊一同推出的下午茶，最吸引是下午茶單人價錢為$338，雙人則$558，而每位客人都可免費獲贈價值$1,215的法國Chantecaille Wild Beauty尊貴護膚體驗套裝一份，非常物超所值。

▲ 除了美食，還有充滿森林色彩的飲品。（官方圖片）

美容品牌Chantecaille向來關注全球保育及環境的保護，由即日起至9月6日，聯同香港港麗酒店樂聚廊推出一個以非洲瀕臨絕種動物為主題的「Wild Beauty」下午茶，美點的裝飾都加入了動物元素，女生們千萬別忘記打卡。

▲ Chantecaille x 港麗酒店聯手推出「Wild Beauty」下午茶。（官方圖片）

凡惠顧下午茶的每位賓客可免費獲贈價值$1,215的Chantecaille Wild Beauty尊貴護膚體驗套裝一份，當中包括花妍全效卸粧乳（8ml）、花妍調理保濕霜（8ml）、花妍抗敏保濕乳（8ml）、抗污染防護乳液（8ml）、納米黄金能量眼霜（3ml）、Chantecaille$100現金禮券及Chantecaille旗艦店護理首次體驗禮遇，讓你滿足口腹的同時可以扮靚，一舉兩得。

▲ 每位賓客可免費獲贈價值$1,215的Chantecaille Wild Beauty尊貴護膚體驗套裝一份。（官方圖片）

「Wild Beauty」下午茶

日期：即日至9月6日

價錢︰單人$338、雙人$558

地址︰金鐘太古廣場香港港麗酒店大堂樓層

預訂電話︰2822 8891或瀏覽ConradDining.com

記者︰陳日言