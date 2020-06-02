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【Apple八達通】iPhone+Apple Watch加入八達通功能　一文看清轉移限制

社會 11:50 2020/06/02

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

八達通今日起已可以在iPhone及Apple Watch上使用。（八達通提供）

八達通卡有限公司今日（2日）宣布，八達通已可以在iPhone及Apple Watch上使用，用戶可透過「銀包」app或八達通App，於iPhone加入八達通，隨時隨地增值，最高儲值額為港幣3,000元，而在iPhone和Apple Watch上開設、使用或增值八達通，均沒有任何額外服務收費。

擁有實體八達通的用戶，可將餘額、按金及大部分內置服務如自動增值，即時轉移至iPhone，無須再次申請，亦可在iPhone透過Apple Pay，以香港發行的Mastercard、銀聯、Visa之信用卡、扣賬卡或預付卡(如適用) 為八達通增值，以及支付按金及首次儲值額。

不過，現時只有成人/長者/個人八達通 (只限租用版) ，可轉移為Apple Pay內的八達通，部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，包括：

  • 客戶年齡在12歲以下的個人八達通
  • 已加註「殘疾人士身份」的個人八達通
  • 已加註「學生身份」的個人八達通
  • 員工個人八達通
  • 已購買羅湖／落馬洲／迪士尼月票的個人八達通
  • 八達通配飾、特別版八達通、八達通手錶
  • 銀行聯營八達通 / 信用卡
  • 八達通流動電話卡
  • Smart Octopus

iPhone及Apple Watch使用八達通方法，即睇【下一頁

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責任編輯：陳子謙

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