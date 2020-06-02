【極品奶奶】夫妻每次行房恩愛奶奶都敲門打斷　揭奶奶偷裝閉路電視新抱怒離婚

▲ 台灣一對夫妻揭發奶奶竟在他們的房間內安裝鏡頭，妻子忍無可忍下提出離婚。

婆媳關係向來是千古難題，不少夫妻因奶奶嚴重介入導致離婚收場。台灣一對夫妻長期被奶奶監察一舉一動，每當返房想享受魚水之歡時，奶奶總是敲門打斷，令夫妻感到莫名奇妙，一探之下發現奶奶竟然在他們的房間安裝閉路電視，令妻子怒不可遏提出離婚索賠。

據台灣傳媒報道，台灣律師陳君瑋上電視節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享一宗曾經手的離婚個案，其當事人夫妻和奶奶，三人住在同一個屋簷下。兩夫妻都渴望盡快造人成功，但總是被奶奶阻撓。

妻子指控，一直被奶奶嚴重打擾生活，例如在她上班時間常接到奶奶的電話，命令她要為瑣事立即回家。

妳最後出門，水龍頭忘了關緊，立刻回去關。

最難頂是，每當夫妻想行房恩愛時，奶奶都「時間啱啱好」突敲房門，打斷他們的魚水之歡。

▲ 台灣律師陳君瑋分享一宗離婚個案，因奶奶嚴重介入導致夫妻離婚收場。（影片截圖）

奶奶敲門︰明天去街市買餸

有一次，妻子剛被丈夫脫去衣服，奶奶又敲門打斷，只為了跟兒子說聲，明天一起去街市買餸；而奶奶每次敲門都有各種奇怪理由，如提醒買東西、燉雞等，令兩夫妻好無癮。

久而久之，妻子直覺長期被監視，認為奶奶出蠱惑，果真發現奶奶在他們房內安裝了閉路電視，令妻子憤而提出離婚，並要求200萬台幣（約51.8萬港元）賠償，否則就會向奶奶提出控告。

陳君瑋律師表示，未經同意下擅自安裝閉路電視，有可能違反妨礙秘密罪，最高可判處3年以下有期徒刑，即使在家中亦會觸犯法律。

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責任編輯︰林綺玲