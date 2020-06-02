東鐵綫新訊號系統測試傳故障　港鐵稱正向相關部門了解不便透露

▲ 港鐵公司車務總監李家潤。（梁偉榮攝）

日前有消息指，港鐵東鐵綫新訊號系統一度故障，據悉試行列車更一度於車務控制中心的顯示屏中消失。港鐵公司車務總監李家潤指，就東鐵綫晚間測試方面，未見到與安全有關，正與相關工程師及政府部門了解中，不便透露詳情。

據悉，港鐵原定於本月6日試行東鐵綫9卡車和12卡車「混合行駛」，但由於新訊號系統出現故障，有關計劃或需延至7月中。消息人士指，港鐵在測試新訊號系統時，系統出現故障，參與試車的列車一度在車務控制中心的顯示屏上失蹤。

消息人士又指出，如正式投入服務時出現上述情況，應對上港鐵車務控制中心需先暫停全線列車運行，確認列車位置後再改以人手操作列車。惟人手駕駛下，列車車速只能維持在約每小時23公里，除影響市民出入外，更會增加行車風險。

將近「6.12」一週年，被問及會否擔心社運再為港鐵帶來破壞，李家潤表示，希望乘客善用港鐵服務，切勿破壞港鐵設施。

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記者：陳梓蔚