【大減價】海洋公園萬豪酒店優惠低至$1,790　一家三口包住宿+早餐+自助晚餐【附優惠碼】

▲ 海洋公園萬豪酒店推出住宿飲食優惠。（圖片來源：酒店官網）

新冠肺炎持續多月，加上限聚令，港人選擇到不同酒店玩樂，過一過「度假」及「旅行」癮。海洋公園萬豪酒店推出了優惠住宿套餐，一家三口住一晚豪華客房，加吃早餐及自助晚餐，最平只需$1,790（不連稅），是度假好選擇！

海洋公園萬豪酒店推出$2000有找的住宿優惠，客人即日起至6月28日，於只需於官網預定客房時，輸入代碼「D60」，一家三口最平只需$1,470（不連稅），便可入住豪華客房住宿一晚，更附送早餐及自助午餐。

TOPick記者查詢訂房網站，發現6月的優惠房間已訂滿，最快可於7月1日至2日平日入住，如2名成人和1名兒童的3人家庭入住豪華客房（King Size雙人床）只需$1,470（連稅$1,617），附送Marina Kitchen早餐及自助午餐。

▲ （酒店官網截圖）

如3人家庭於7月18日至19日周末入住豪華客房（King Size雙人床）只需$1,770（連稅$1,947），附送Marina Kitchen早餐及自助午餐；而雙床房則$1,920（連稅$2,112）。

▲ （酒店官網截圖）

▲ （酒店官網截圖）

於周末入住，只可以享有自助午餐優惠，如想要享用自助晚餐，客人可選擇平日入住。例如3人家庭於7月16日至17日平日入住豪華客房（King Size雙人床）只需$1,790（連稅$1,969），附送Marina Kitchen早餐及自助晚餐；而雙床房則$1,940（連稅$2,134）。

▲ （酒店官網截圖）

▲ （酒店官網截圖）

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責任編輯：陳珈希