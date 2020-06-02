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【派錢1萬】虛擬銀行推優惠領取派錢1萬有現金回贈　6個步驟教你快速開戶

精明消費 12:12 2020/06/02

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

眾安銀行推出新客戶開戶優惠。

今年度公布的財政預算案，宣布向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。ZA Bank眾安銀行是全港首間虛擬銀行，該行現時推出新開戶優惠，凡新客戶於即日起至6月12日以邀請碼開立賬戶，並在14日內邀請兩名朋友開戶，可獲400元現金回贈。如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元津貼的銀行，可再獲600元現金回贈，即總計最多可獲1,000元現金回贈。

虛擬銀行與傳統銀行不同，可透過眾安銀行手機應用程式開戶。以下為開戶步驟

1.下載眾安銀行手機應用程式 


2. 驗證手機號碼及填寫電郵地址

3. 自拍及拍攝身份證以通過身份驗證 (包括2018年11月26日推出的新智能身份證)

4.填寫住址、職業、開戶目的、稅務信息及確認開戶資料

5. 設定用戶名及登入密碼

6. 完成開戶

ZA Bank指， 該銀行是唯一一間支持政府現金發放計劃的虛擬銀行，由於該行只提供電子登記服務，只要新客戶在指定時間內提交該計劃的電子登記申請，就可較遞交實體表格更快收到政府發放的1萬元。

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責任編輯：王明芳

現金回贈 虛擬銀行 眾安銀行

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