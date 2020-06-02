【派錢1萬】虛擬銀行推優惠領取派錢1萬有現金回贈　6個步驟教你快速開戶

▲ 眾安銀行推出新客戶開戶優惠。

今年度公布的財政預算案，宣布向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。ZA Bank眾安銀行是全港首間虛擬銀行，該行現時推出新開戶優惠，凡新客戶於即日起至6月12日以邀請碼開立賬戶，並在14日內邀請兩名朋友開戶，可獲400元現金回贈。如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元津貼的銀行，可再獲600元現金回贈，即總計最多可獲1,000元現金回贈。

虛擬銀行與傳統銀行不同，可透過眾安銀行手機應用程式開戶。以下為開戶步驟

1.下載眾安銀行手機應用程式



2. 驗證手機號碼及填寫電郵地址

3. 自拍及拍攝身份證以通過身份驗證 (包括2018年11月26日推出的新智能身份證)

4.填寫住址、職業、開戶目的、稅務信息及確認開戶資料

5. 設定用戶名及登入密碼

6. 完成開戶

ZA Bank指， 該銀行是唯一一間支持政府現金發放計劃的虛擬銀行，由於該行只提供電子登記服務，只要新客戶在指定時間內提交該計劃的電子登記申請，就可較遞交實體表格更快收到政府發放的1萬元。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳