抽濕機疑短路起火　受傷女住客入稟向店舖索償

▲ 中環萬城閣1個單位女住客入稟高等法院，向出售起火抽濕機的電器店及代理商索償。（資料圖片）

中環萬城閣1個單位於2017年6月，因抽濕機短路而起火，女住客受傷送院。女住客日前入稟高等法院，向出售起火抽濕機的電器店豐澤及代理商和製造商索償。

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原告Claire Fielding；被告為經營豐澤的屈臣氏零售（香港）有限公司、代理商嘉榮電器貿易有限公司及製造商江蘇友奧電器有限公司。

入稟狀中指，2017年6月6日凌晨時分，原告位於中環萬城閣的寓所內，1部Neomax抽濕機起火，原告指有關意外由涉案有缺陷的抽濕機所致，認為被告疏忽及違反謹慎責任，因此入稟向3名被告索償。

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記者：楊詠渝