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【愛心老師】荷蘭教師疫情停課太想念學生　親手織出全班23學生公仔超有愛

休閒 13:51 2020/06/02

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

荷蘭教師因疫下停課太掛念學生，用毛線親手編織全班23學生的公仔，更放在社交媒體分享，學生驚喜之餘，家長也很感激。

新冠肺炎肆虐全球，很多國家的學校都停學。荷蘭有個小學老師，因疫情原因停課了兩個多月，由於太掛念學生，便用毛線親手編織全班23學生的公仔，更放在社交媒體分享，學生驚喜之餘，家長也很感激，大讚她是位好老師。

主角是住在荷蘭北部城市哈倫（Haarlem）一名小學教師Ingeborg，由於荷蘭在3月中開始停課，老師及學生為避疫留在家內，Ingeborg因不用上課，但又十分掛著自己的23位學生，於是便決定在家為每人製作公仔。

每個毛公仔，Ingeborg要用上3至4小時製造，很花心思。(網上圖片)

她用毛線逐一編織，每個公仔大約10厘米大，更跟足各人的造型設計，有的頭髮結上蝴蝶結、有的穿著美麗的連身裙、有的架上頭鏡，每個公仔旁邊更附有名字，方便大家「認番」自己。

Ingeborg製作一個公仔，大約花上3至4小時，做足23個，保守估計共花上最少69小時，老師果然有心。

毛冷公仔每個外表都不同，旁邊更寫有名字，方便小朋友「認回」自己。(網上圖片)

Ingeborg把公仔在網上分享，學生及家長十分開心，學校其他老師問她有沒有興趣做其他學生的公仔，Ingeborg卻一口拒絕，因自己已沒有時間。

充滿愛心的Ingeborg亦做了自己肖像的公仔，相當神似。(網上圖片)

荷蘭早前已復課，學生終於可返回學校﹐每位學生在Ingeborg手上接過屬於自己的公仔，表現得很興奮，個個都大讚神似，紛紛感謝Ingeborg老師！

記者：招美寶

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