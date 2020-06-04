【移居日本】港男移居北海道教滑雪　28萬港元兼開咖啡店闖出新路

▲ 港男Samuel移居北海道開咖啡店兼教滑雪，雖然疫情下生意大跌，他也樂在其中。

因為今年一場新冠肺炎，往年香港人最熱衷到北海道滑雪、觀光的境況不復再。在富良野開設Polar Coffee兼任咖啡師的港男鄭家浩（Samuel），也首次看到零遊客的情景。滑雪場、市街都沒有遊客蹤影，生意難免受影響，當地旅遊業更是雪上加霜。

本身在香港投身精品咖啡行業8年的Samuel，曾赴澳洲工作假期學習，亦在多間著名咖啡店如18 grams、%Arabica等工作。

Samuel在10年前接觸滑雪這項運動後，深深愛上不能自拔，後來飛到韓國龍平滑雪場工作，並遠赴加拿大及日本考取多個專業資格。5年前加入了YKT滑雪學校任兼職滑雪教練，每年冬天滑雪季也飛到日本教授滑雪，穿梭香港日本兩地生活。

▲ 今年31歲的Samuel冬天做滑雪教練，夏天在富良野經營咖啡店。（相片來源：受訪者提供）

▲ 他在日本考取滑雪板專業導師資格，晉身教練行列。（相片來源：受訪者提供）

滑雪教練開咖啡店

近年愈來愈多來自香港、台灣及中國的人來北海道學滑雪，因此像Samuel懂得廣東話、國語、英文甚至韓文的滑雪教練就特別吃香。

他的學生以華人為主，一日大約上兩堂左右，不算太辛苦，Samuel亦把握休息時間練習。當滑雪教練平均月薪大約為30萬日圓（約2.1萬港元），因為住員工宿舍，支出不多，足夠生活有餘。不過始終只能在冬季有收入，其他月份就沒工開。

因緣際會，他的老闆在富良野建了一棟全新民宿AK Star，地下有一個空置舖位，於是邀請Samuel在此經營咖啡店，Polar Cafe就在2019年6月誕生了。他亦於去年開始定居下來，利用工作簽證居留，與同是滑雪教練的台灣籍女友Geana一起生活。

▲ 他的滑雪學生以華人為主，在北海道多個滑雪場授課。（相片來源：受訪者提供）

▲ 兩口子一起經營位於富良野的Polar Coffee，小店氣氛悠閒舒適。（張頌婷攝）

與台灣女友定居北海道

Cafe的租金、裝修及設備都要Samuel自己負責支付，共投資了大約400萬日圓（約28萬港元），他說︰

其實成本比起香港已算便宜，因為器材如咖啡機、烘豆機及咖啡豆也很昂貴。現在用的是由台灣帶過來的生咖啡豆，再在店內自行烘焙，之後可能再找日本供應商，逐步慢慢來。

Polar Cafe位於富良野市，每年只於5月至9月營業，距離花田等旅遊景點不遠，氣氛寧靜舒適，Samuel也很喜歡這裏的生活。]

二世古屬於北海道熱門旅遊點，已接近飽和狀態，遊人極多，住宿、餐廳及物價相對也較貴。富良野則仍有很大的發展潛力，冬天可到附近的滑雪場滑雪，夏天又可以賞花、踩單車，人流相對較少，生活節奏緩慢，感覺比其他地區更加悠閒。

愈來愈多香港人來到北海道投資及做生意，Samuel說：「因為日本人未必會知道旅客需要甚麼，作為遊客及外國人，香港人可能就有優勢。語言上有些香港人除了日文，亦精通英文、國語，旅客亦會覺得有親切感。」

▲ 外表文質彬彬的Samuel在港是專業咖啡師，沖咖啡有辦有眼。（張頌婷攝）

自然生活反思環保

在北海道的生活當然與香港大相逕庭，香港是一個交通及生活機能方便的都市，在當地一定要自駕，而且店舖很早關門，Samuel卻毫不介意。「我本身也喜歡鄉郊生活及接觸大自然，這裏四季亦有不同景色，自己很怕香港石屎森林的環境和悶熱的天氣，來到北海道後覺得很舒服，很適合我。每個星期我們也會休息一天，到處去遊覽放鬆一下。」

他斷斷續續在北海道生活了多年，對於地震也有另一番體會：「香港幾乎沒有天災，難怪香港人特別害怕地震、火山爆發。不過在日本生活後，就要懂得與大自然共處、愛護環境，特別明白環保的重要性。在這裏要學懂仔細分類垃圾之餘，我堅持不提供外賣紙杯，建議客人自攜可循環再用的杯來買咖啡，在日本相當少有。有人支持我的理念，卻亦流失了部分客人。」

▲ Samuel在澳洲工作假期時邂逅Geana，一起來到北海道生活。（相片來源：受訪者提供）

記者：張頌婷