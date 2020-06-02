【重金屬】檢測小龍蝦蝦頭比蝦肉重金屬鎘含量高10倍　專家：建議少吃蝦頭

▲ 檢測結果顯示，小龍蝦蝦頭比蝦肉重金屬鎘含量高10倍。

不少人進食蝦時都特別愛吸蝦頭，但有些人又會覺得蝦頭很「髒」，到底蝦頭能否食用？蝦頭又會否含有重金屬？有實驗室便進行了小龍蝦頭、小龍蝦肉的重金屬含量檢測，發現蝦頭部份重金屬含量的確比蝦肉更高，建議盡量少吃蝦頭。

江蘇公共新聞記者帶著小龍蝦樣本，前往第三方機構江蘇省理化測試中心進行檢測。實驗室主管指，主要測裏面的五大重金屬，包括鉛、砷、汞、鎘、鉻，還有獸藥殘留如硝基呋喃。

實驗室人員先將蝦頭和蝦肉分開，蝦頭取出蝦黃部份進行檢測。經檢測後發現，所有樣本未檢出獸藥殘留，但就檢出部份重金屬：

小龍蝦肉：

砷：0.058mg/kg

汞：0.052mg/kg

鎘：0.022mg/kg

蝦頭：

鉛：0.044mg/kg

汞：0.027mg/kg

鎘：0.30mg/kg

小龍蝦體內共檢出四種重金屬，其中蝦肉檢出砷、汞、鎘三種重金屬，蝦頭檢出鉛、汞、鎘三種重金屬，其中蝦頭的鎘含量達到0.3mg/kg，比蝦肉鎘含量高出10倍以上。

據本港食安中心，在受污染的環境生長的植物、動物、魚類和介貝類水產動物會攝取到鎘。急性鎘中毒或會損害腸胃道，影響肝臟、心臟和腎臟功能。不過，從食物攝取鎘而引致急性中毒的情況不大可能發生。慢性鎘中毒會影響腎臟，破壞腎小管功能，引致出現蛋白尿、糖尿、氨基酸尿等病症。

不過這些蝦的重金屬含量仍符合內地食品污染物的限量標準（0.5mg/kg），可放心食用。

據本港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，各種重金屬的含量上限如下：

砷（無機砷）：水生動物（魚類除外）：0.5mg/kg

汞（總汞）：水生動物（魚類除外）：0.5mg/kg

鎘：甲殼類動物：2mg/kg

鉛：甲殼類動物：0.5mg/kg

以上述標準，蝦肉、蝦頭雖然檢測出重金屬，但仍未超出本港標準。雖然重金屬含量沒超出標準，但數據顯示蝦頭鎘含量比蝦肉高，實驗室技術主管唐健還是建議盡量少食蝦頭。

蝦頭或包括了小龍蝦的胰腺，這是種代謝器官，可能在生長環境中會積蓄一些重金屬，所以建議大家盡量少食蝦頭。

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責任編輯：羅嘉欣