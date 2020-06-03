【高糖陷阱】女生日飲1杯含糖飲品乳房囊腫　醫生：減少攝取糖份可降低患乳腺疾病風險

▲ 台灣一名女生幾乎每天飲1杯含糖飲品，以致乳房佈滿囊腫。

常飲高糖飲品容易增加患乳癌風險？台灣一名20多歲女生乳房持續腫痛，求醫後發現兩邊乳房佈滿許多水泡、結節。醫生指，女生幾乎每天喝一杯含糖飲品，因攝取過多糖分轉化為脂肪，令雌激素水平高而刺激乳腺。本港有外科專科醫生指，減少攝取高糖食物、濃茶和咖啡，可減少對乳腺的刺激，減低患乳癌風險。

台灣外科醫生林惠鈺在近日當地電視節目《醫師好辣》分享病例指，該名20多歲女生因乳房持續腫痛，加上母親、外婆均為乳癌患者，她擔心自己患乳癌而求診。

林醫生表示，檢查時無論摸哪裡，推哪裡，該女生都感到疼痛。進行超聲波檢查後，發現她兩邊乳房也佈滿許多水泡、結節。醫生解釋，年輕女性也會分泌雌激素，雌激素通常於排卵期上升，因而令乳腺脹起來，月經結束後，乳房脹痛情況也會消失。

不過，該女生在飲品店工作，半年來幾乎每天也喝一杯含糖飲品。醫生指，含糖飲品熱量太高，當攝取過多糖分及熱量，就會積聚脂肪。當腎上腺分泌一種叫「芳香環酶」的酵素時，就會把脂肪轉化成雌激素。若雌激素過高，就會刺激乳腺，並產生水泡。

林醫生續指，出現水泡及結節後，身體會自行復元。醫生要求該女生戒口半年，不能再喝含糖飲品，以無糖飲品取代，並要有良好運動習慣。該女生聽從建議，半年後覆診時發現，乳房約有40%的囊腫消失。林醫生續指，乳房水泡會於更年期逐漸消失，若乳腺下的水泡一顆顆分布，腫瘤變惡性機會是零；但若乳腺有4至5顆水泡積聚，形成複雜水泡，附近長出一些微血管，變為癌症機會為10%。

為何會乳房有水囊？

本港外科醫生鄭裕美接受TOPick訪問時表示，乳房出現的水泡即是「囊腫」，結節則是「乳腺增生」。乳房纖維囊腫變化（breast fibroadrnosis, breast fibrocyatic changes）俗稱「乳腺增生」即是乳房出現纖維化，產生水囊的一種變化。現今醫學並不認為這是一種真正的疾病，反之，是女性荷爾蒙產生時，乳房的正常生理變化。

「乳腺增生」主要由於乳腺組織受女性荷爾蒙刺激，因而出現的乳房變化，可導致乳腺擴張、乳房疼痛、感覺到乳房脹、感到有腫瘤（觸摸時凹凸不平），這些症狀在月經週期前幾日最為強烈。大部分女性於月經過後，症狀也會舒緩。不過，乳腺增生也可以引起真正的乳房腫瘤，如水囊（breast cyst）或纖維腺瘤（breast fibroadenoma）。

脂肪愈多 雌激素愈多

鄭裕美醫生表示，近70%乳癌屬於荷爾蒙受體陽性癌病，這類乳癌是受雌激素影響而發病。香港乳癌基金會數據指，香港乳癌患者有近1/3人出現癡肥、過重問題。

鄭醫生指，女性收經前，雌激素主要由卵巢制造分泌；腎上腺、皮下脂肪組織、肝臟及其他器官只會製造少量雌激素。雌激素主要由膽固醇（脂肪）製造，換言之，體內積聚的脂肪愈多，雌激素水平也有機會愈多。

少吃高糖高脂食物 有助減低患乳癌風險

她續指，部分女性乳房對雌激素反應可能較明顯。下列因素較易刺激乳腺，令乳房脹痛加劇：

生活及工作壓力過大

進食過多高糖食物和飲品（如雪糕、蛋糕）；

進食過多紅肉、動物性脂肪、反式脂肪和飽和脂肪（如動物皮脂、動物內臟）

經常飲酒精飲品、濃茶或較濃的咖啡

經常吸煙

鄭醫生建議女性減少攝取脂肪、糖分、咖啡因、酒精等，並控制體重，有助平衡荷爾蒙分泌，減少乳房乳腺纖維化的形成，減輕週期性的乳房疼痛，減少患乳腺疾病的風險，降低患乳癌的風險。

另外，她建議多吃蔬果、五穀、含豐富Omega-3的食物、抗氧化食物，保持乳房健康。她指出，乳房疼痛不一定與乳癌無關，但若感到乳房痛楚加劇或擔心有不確定的腫瘤，應盡早看醫生並定期做乳房檢查。

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記者：黃泳欣