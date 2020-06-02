【缺德外傭】外傭用少主BB指甲鉗坐僱主床上剪指甲　僱主怒揭惡行︰太噁心

▲ 有僱主分享其外傭用少主BB的指甲鉗，坐在僱主床上剪指甲。

外傭工作或行為不理想的事件日日新鮮，引發僱主在網上吐苦水。近日就有僱主於社交媒體分享，指其外傭用少主BB的指甲鉗，更坐在僱主床上剪指甲。僱主認為她的行為「太噁心」，網民亦批評這名外傭欠缺衛生常識。

個人衛生令人憂慮

該名僱主於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示她在外傭清潔其房間時，聽到剪指甲的聲音。她最初以為自己聽錯，怎知進房查看便發現事件︰

一入房見到佢用緊BB既（嘅）指甲鉗係（喺）我張床剪緊腳甲，我可唔可以要佢買番個BB指甲鉗俾我，太噁心！

她的帖文引起一眾僱主留言討論，有網民指並非賠償指甲鉗問題，而是外傭不但使用BB指甲鉗，更在僱主床上剪指甲，此舉毫無衛生常識，個人衛生亦令人憂慮。

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網民︰床單更恐怖

有網民怒轟外傭「離曬譜」，認為父母要跟BB分開用指甲鉗，更何況是外傭，而對方竟拿BB的指甲鉗來用，做法極為不當。

另有網民認為外傭在僱主床上剪指甲，更是「罪加一等」，有網民留言︰

我覺得張床單恐怖啲

好過份……重點係剪指甲啲指甲會彈出嚟……你成間房都係佢啲腳甲

有網民建議僱主為外傭準備一個指甲鉗，亦有網民表示需嚴肅處理事件，否則外傭將來連僱主其他個人衛生用品也會偷用，例如「用你面巾抹手、用你老公鬚刨剃腳毛」。

此外，有網民在留言分享外傭的過份事件，包括拿小朋友平時用來剪零食的鉸剪來剪陰毛，剪完的陰毛還留在廁所。

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責任編輯︰王明芳