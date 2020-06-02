  • 30°C
香港時間 : 2020602日 (二) 14:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【巴西疫情】巴西5個月大男嬰染新冠肺炎　昏迷32天後奇迹康復出院

健康 13:18 2020/06/02

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

巴西5個月大男嬰染新冠肺炎，昏迷32天後奇迹康復出院。

新冠肺炎全球大流行，其中巴西疫情持續升溫，累計確診病例多達52萬宗，成全球第二多，僅次於美國。當地一名男嬰感染新冠肺炎後昏迷32日，須依賴呼吸器治療，與病魔搏鬥多時後，如今終於奇迹康復。

根據《CNN》報道，該名男嬰多姆（Dom）出生數個月後，其母親蒙特蘿（Viviane Monteiro）發現他每次呼吸時都會發現奇怪的聲音，父親安德列德（Wagner Andrade）受訪時表示，「聯絡了幾位醫生後，對方叫我們拍下片段，看完後就叫我們帶孩子去醫院。」

醫生最初以為是呼吸道細菌感染，但多姆接受藥物治療後情況沒有改善，其後病情更變差，於是父母將其轉送到另一家醫院，經檢查後確診新冠肺炎。

多姆在里約熱內盧一家醫院留醫54天，其中有32天陷入昏迷，須依靠呼吸器維持生命。與病魔搏鬥多時，近日終於迎來好消息，多姆奇迹康復出院。安德列德和太太形容這是一個「奇蹟」，又表示：

首先我感到鬆了一口氣，然後是難以形容的幸福。50多天以來，我們一直期待著接他回家。

不過，目前尚未清楚多姆為何會感染，但安德列德和太太推測，應該是拜訪親戚家時被傳染的。至於多姆出院後，將會在本月14日迎來半歲生日。

【恐佈萬人塚】巴西聖保羅挖掘逾1.3萬墓穴每5分鐘1人下葬　總統：那又如何

【巴西疫情】ICU床位不足疑似染疫者昏迷　醫生用膠袋自製臨時呼吸機

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

環境衞生 健康問題 全球大流行 病菌及病毒 治療 巴西 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 疫情

最高瀏覽

【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂
12:03 2020/06/01
【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
14:10 2020/06/01
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
【地下情】陳家樂夜訪香閨戀情被揭　跟連詩雅韓國定情低調秘戀
10:08 2020/06/01
【地下情】陳家樂夜訪香閨戀情被揭　跟連詩雅韓國定情低調秘戀