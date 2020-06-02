【巴西疫情】巴西5個月大男嬰染新冠肺炎　昏迷32天後奇迹康復出院

▲ 巴西5個月大男嬰染新冠肺炎，昏迷32天後奇迹康復出院。

新冠肺炎全球大流行，其中巴西疫情持續升溫，累計確診病例多達52萬宗，成全球第二多，僅次於美國。當地一名男嬰感染新冠肺炎後昏迷32日，須依賴呼吸器治療，與病魔搏鬥多時後，如今終於奇迹康復。

根據《CNN》報道，該名男嬰多姆（Dom）出生數個月後，其母親蒙特蘿（Viviane Monteiro）發現他每次呼吸時都會發現奇怪的聲音，父親安德列德（Wagner Andrade）受訪時表示，「聯絡了幾位醫生後，對方叫我們拍下片段，看完後就叫我們帶孩子去醫院。」

醫生最初以為是呼吸道細菌感染，但多姆接受藥物治療後情況沒有改善，其後病情更變差，於是父母將其轉送到另一家醫院，經檢查後確診新冠肺炎。

多姆在里約熱內盧一家醫院留醫54天，其中有32天陷入昏迷，須依靠呼吸器維持生命。與病魔搏鬥多時，近日終於迎來好消息，多姆奇迹康復出院。安德列德和太太形容這是一個「奇蹟」，又表示：

首先我感到鬆了一口氣，然後是難以形容的幸福。50多天以來，我們一直期待著接他回家。

不過，目前尚未清楚多姆為何會感染，但安德列德和太太推測，應該是拜訪親戚家時被傳染的。至於多姆出院後，將會在本月14日迎來半歲生日。

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責任編輯：羅嘉欣