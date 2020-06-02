【防蚊大作戰】夏天到蠓出沒叮咬後又痕又痛　專家解構小黑蚊習性

▲ 夏天到，俗稱「小黑蚊」的蠓又再出沒！

夏天又到，又是「小黑蚊」出擊的時候！在台灣被稱為「小黑蚊」的蠓近日不時出沒，有網民拍下照片，指自己短時間內已拍死多隻「小黑蚊」，照片引來網民熱議，紛紛分享自己被「小黑蚊」叮咬後又痕又痛的經歷。香港殺蟲業協會會長蔡炳然表示，香港每年4月天氣「熱定」後，大約在攝氏21、21度左右，蠓便會開始活躍，氣溫愈高便愈活躍，呼籲大家要小心。

近日有台灣網民上載照片，並留言表示「夏天又到，小黑蚊有沒有讓你很困擾？」，只見照片內一隻手掌上有多達38隻被拍死的小黑蚊。隨即不少網民留言表示身同感受，夏天一到被小黑蚊叮至又痕又痛，又上載自己被叮咬後的照片，只見大腿上已見傷口紅腫，範圍甚大，網民表示：

叮完當天沒事無感，第二天開始超癢超痛，第三天腫成這樣...

解構小黑蚊習性

蠓在台灣稱為「小黑蚊」或「台灣鋏蠓」，長約1.5毫米，全身呈黑色，較常於夏天的下午及傍晚成群出現。2019年台灣媒體曾報道，花蓮當地的師生上課時遭小黑蚊嚴重叮咬，有學生因抓使雙腿成為「紅豆冰」。受小黑蚊襲擊的華大附小，學校辦公室、課室每天都有很多小黑蚊，多數學生被叮咬後忍不住去抓，造成更嚴重過敏。

香港殺蟲業協會會長蔡炳然表示，蠓適合在陰暗潮濕的花林位置棲息，香港每年4月天氣「熱定」後，大約在攝氏21、21度左右，蠓便會開始活躍，氣溫愈高便愈活躍。蔡指出，以往接獲客人要求處理蠓患，主要是南區及近山邊的屋苑。

蔡炳然去年處理蚊患時觀察到，近2、3年接獲到更多客人要求處理蠓患，估計與近年多了屋苑綠化有關。他解釋：

多花林的地方特別多，即使私人屋苑有人打理、種得靚，但（花林）太密、草太長，都會多好多！

蔡提醒，因蠓會按動物體溫去尋找叮咬對象，故一般體溫較成人高的兒童特別易被蠓叮，建議市民經常清理雜草，淋花切忌過於頻繁，到公園及花林位置附近，宜穿著長袖衫防範。

▲ 台灣有網民上載照片，被大量小黑蚊同時叮咬。

小黑蚊6條Q&A

TOPick根據港大微生物學系助理教授黃世賢及食環署網頁，整理以下6條關於小黑蚊的Q&A:

問：甚麼是「小黑蚊」？

答：小黑蚊原名是「蠓」，長約1.5毫米，全身呈黑色，較常於夏天的下午及傍晚成群出現。

問：集中於甚麼地方繁殖？

答：多於濕潤泥土產卵，特別是含有大量腐爛植物的土壞，其他滋生地包括樹洞、半分解植物及植物殘株等。

問：會否叮咬人？

答：會，透過叮咬人、哺乳動物、鳥類等吸吮血液，但由於蠓難以隔著衣物叮咬，故多成群出現於頭上，並叮咬面部及外露的肢體。

問：叮咬後有何症狀？

答：與被蚊叮咬後相若，被叮咬的範圍有發炎、泛紅及痕癢，甚至會感到痛楚，部分更會出現水泡；亦有可能持續數天出現大面積組紅腫等嚴重過敏反應。

問：會否傳播傳染病？

答：香港普遍出現的蠓並不會傳播傳染病，但如抓破患處，有機會引致細菌感染。

問：被叮咬後應如何處理？

答：以肥皂及清水清洗患處，同時亦盡量避免抓癢；如發炎及紅腫嚴重，可凍敷患處消腫，如有不尋常發炎症狀，就應及早求醫。

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責任編輯：林卓昕