【最強正室】洗米嫂為周焯華辦生日派對　Heidi陳慧玲不失霸氣宣示地位

▲ 周焯華與前世情人同賀生日，太太主理派對穩佔正室地位。

娛樂大亨周焯華（洗米華）於5月30日剛度過46歲生日，洗米華與「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）所生的幼女周善潼（Damiana）亦於同日生日，所以洗米嫂與長女為丈夫炮製驚喜蛋糕和大型派對慶祝。多年來，洗米華經歷風風雨雨，二人感情卻更勝從前，全靠洗米嫂三大招數「保家」，令她被封「最強正室」。

事實洗米嫂貴為周家媳婦，經常為周氏舉行聚餐，還會為各位生日舉行大型派對。日前Heidi聯同大女周梓潼和幼女周善潼，為爸爸炮製驚喜蛋糕，由餅底的海綿蛋糕至糖皮裝飾全靠三母女親力親為製作。從「洗米嫂」Heidi在社交平台上載的片段所見，她與女兒在整蛋糕時有講有笑，非常溫馨。

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▲ 17歲的長女與媽媽之間毫無代溝。（instagram圖片）

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洗米嫂為丈夫辦生日派對

至於在周焯華的生日派對上，會場的大型背景寫上「Chau's Family DAMIANA & 華哥 Happy Birthday 2020」。

當日除了是洗米華的生日，還是幼女周善潼的4歲生日。

▲ 周焯華與前妻所生的長子柏豪，跟Heidi關係亦非常良好。（instagram圖片）

而母女炮製的驚喜蛋糕，上面放有洗米華喜歡的網球拍，還寫著「爸B Happy Birthday」，另外則特地訂製大型《冰雪奇緣》主角Elsa的生日蛋糕，為Damiana慶祝。

另外Heidi還罕有地放上老公從後擁抱的合照，見二人笑容一致，以甜蜜溫馨的眼神望向鏡頭，足見感情更勝從前。

▲ 一家五口大合照非常溫馨。（instagram圖片）

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周氏夫婦走過感情風雨

過去多年周氏夫婦經歷過眾多感情風雨。有傳周焯華身家百億，因此不免有不少女士「埋身」，當中在2014年便出現模特兒Mandy Lieu，與洗米華當眾拖手高調示人，更為周家育有兩女一子。

據知，Heidi曾主動提出離婚，但遭丈夫拒絕，最後洗米華成功挽回太太芳心。在2019年10月，有傳媒報道指Mandy Lieu與周焯華已分手，並獲得3億元分手費。

在2019年除夕，Heidi便曾在社交平台發文：「2019即將走過了，傷過我的人，原諒你！我傷過的人，對不起！愛我的人，謝謝你！我愛的人，祝福你！陪我的人，感激你！想我的人，繼續想。心累了，休息休息、人累了，放鬆放鬆、失去的不再回來，來到的要更加珍惜，2020即將到來，是希望是轉變，是面對是出發，好的來、壞的走，健康留、疾病走。祝福所有我的家人、朋友、愛我和我愛的人在2020年，健康！快樂！平安！」」

▲ 洗米華當眾冧爆攬愛妻。（instagram圖片）

洗米嫂3招保家庭

多年來，周太Heidi在家庭、事業、個人上都出盡200分全力去發展。

在家庭上，她為周家出心出力，又不時舉行大型聚會聯繫感情。此外米華與前妻育有一子周柏豪，而Heidi雖然與他沒有血緣關係，卻視如己出，所以母子關係良好。此外，在Heidi的個人社交平台，不時上載與老爺奶奶的家庭聚會合照，可見她深得老爺奶奶歡心，也在社交平台上「宣示主權」。

事業上，Heidi身兼多項公職，不做沒見世面的「黃面婆」或「少奶奶」。而且就算當年面對婚姻問題險離婚時，她也從不會在公開場合擺出「怨婦樣」，一直保持大方。保持自己尊嚴，也保周家面子。

在個人上，踏入40之齡、兩女之母的她喜歡健身，所以不論樣貌和身形都保養得非常好，難怪被封為「最強正室」。

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