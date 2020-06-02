【天人永隔】醫生丈夫抗疫前線染疫亡　遺孀強忍悲痛誕下女兒相依為命

▲ 彭銀華醫生不幸染疫身亡，遺腹女近日出生。

新冠肺炎疫情在內地蔓延多時，期間眾多醫護人員一直堅守崗位，在前線與疫症作戰。其中一名不幸染疫身亡的29歲醫生彭銀華，原本預備在今年2月初舉行婚禮，未料卻因受感染，來不及辦婚禮，就留下懷有6個月身孕的妻子，撒手人寰。妻子於6月1日誕下遺腹女，母女平安。對於新生命來臨，新任爺爺感到有點安慰，直言：

等孩子懂事時，我們會慢慢把爸爸的事蹟說給她聽。

綜合內地媒體報道，彭銀華是湖北武漢市江夏區第一人民醫院的呼吸與危重症醫學科醫生，他在2017年11月就與妻子註冊結婚，但由於工作等各方面原因，一直推遲婚禮。

二人原定在正月初八（2月1日）舉行婚禮，但因為疫情爆發而要走上抗疫前線，然而雙方有共識「疫情不散，婚期延遲」。直到大年初一（1月25日），他終於倒下。而他留醫期間，仍告訴醫生，妻子的預產期是在今年5月，對未來生活充滿期待。

▲ 彭銀華的女兒在6月1日出生，母女平安（圖片來源：澎湃影片截圖）

彭銀華留醫後病情並不理想，最終在2月20日晚不敵病魔身亡。在他離世後的100多天，他的女兒周一（1日）上午在湖北省婦幼保健院出生誕生，重約3.5公斤（7.7磅），母女平安，媽媽為她取名為「六一」。

彭銀華的父親表示，孫女出生稍稍撫平他們的壞心情，感覺「我們有希望了」。他指自己一直以來都很重視子女的學習和教育，兒子彭銀華童年時，總是要求他把功課認真做完再去玩。對於孫女未來，他希望等孩子長大，根據她的喜好，「喜歡學甚麼就學甚麼」。

疫症爆發初期，醫生緊缺時，彭銀華「日班加夜班」輪班，持續了將近一個月，一直堅持守在抗疫前線。在年三十晚，有同事讓他回家，但他僅說了一句：「讓更多有家人的同事先休息，我年輕，我頂上。」有關彭醫生的經歷，詳見【下一頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李迦善