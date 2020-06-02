海關檢約4千件懷疑冒牌手提電話及配件　市值約110萬元

▲ 海關人員檢獲約4000件懷疑冒牌手提電話及配件。

​香港海關於今年5月28日分別在葵涌及尖沙咀檢獲共約4,000件懷疑冒牌手提電話及配件，估計市值共約110萬元。

▲ 4,000件懷疑冒牌手提電話及配件市值共約110萬元。

海關人員當日在葵涌貨櫃碼頭南路的拆貨場進行反冒牌物品特別執法行動，透過風險評估及情報分析，檢查一間物流公司一批從內地抵港的快遞貨物，並檢獲約500件懷疑冒牌手提電話及配件。



跟進調查後，海關人員同日在尖沙咀一間貿易公司拘捕懷疑涉案的一名35歲男子及一名32歲女子，並搗破該公司的兩個冒牌手提電話及配件儲存倉庫，再檢獲約3,500件懷疑冒牌手提電話及配件。

海關相信涉案公司主要向海外顧客提供應用冒牌配件的手提電話維修服務，以及銷售冒牌手提電話及配件予外籍顧客。被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：郭詩詩