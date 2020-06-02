【獅子開大口】要求付26萬禮金32兩金飾　網民諷準外父外母：現在流行賣女？

▲ 未來外父外母要求準女婿付巨額聘禮。

禮金是傳統的結婚習俗，新郎為表誠意，多會預先跟外父外母商量，了解他們的意思而決定禮金的金額。不過，台灣有一名男網民近日就透露，與交往5年的女友準備結婚事宜，然而對方父母卻獅子開大口，要求百萬新台幣禮金（約26萬港元）、「十二禮」和32兩金飾，令他非常崩潰。

有男網民在facebook專頁「靠北女友」匿名投稿，他表示與拍拖5年的女友決定結婚，兩人都已見過雙方父母，惟直至最近討論婚禮細節才真正覺得挑戰來臨。

女友的父母開出3項條件，包括百萬禮金、十二禮及32兩金飾。

結過婚的大家這樣…算…？

總花費逾78萬

所謂「十二禮」，就是訂婚後，男家需要準備大小聘禮前往女方家，表示對女方的尊重和誠意，當中包括盒餅、中式大餅、金飾、聘金、禮香炮燭、四色或六色喜糖、頭尾禮、麵線、酒等，不過，隨著現代化社會簡化習俗，最常見的送禮形式多簡化為「六禮」。

驚人的禮金和聘禮要求，引起網民熱論，有網民指，「32兩黃金需要近200萬新台幣（約52萬港元），加上百萬禮金，總花費超過300萬（約78萬港元），那可以娶10多個越南的（老婆）」、「留著讓她父母自己養吧」、「看著你覺得我不是最慘的」。

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責任編輯：王明芳