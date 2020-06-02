港鐵啟德站引入智能客務機械人　最快7月投入服務

▲ 將在啟德站試行的4款智能機械人。（梁偉榮攝）

屯馬綫一期啟德站啟用未夠半年，港鐵宣布計劃於今年第3季，於啟德站試用4款機械人，分別提供路線查詢、引路、巡查、清潔等功能。

另外港鐵亦正於八鄉車廠，試用「車底智能檢測機械人」，能在90分鐘內檢查8個車卡底部，並拍攝1,800張照片，自行分析後，若有可疑情況會自行報告。

港鐵也於旺角東站安裝儀器，以數碼圖像處理技術，分析集電弓情況；亦於火炭設數據工作室，負責整合及分析大數據。

啟德站試行智能機械人

港鐵車務總監李家潤又指，於啟德站試用的4款機械人，分別是「尋路員-T」、「引路員-T」、「巡查員-T」和「清潔員-T」。

「尋路員-T」及「引路員-T」分別可為乘客提供行程查詢服務，以及透過定位功能，帶領乘客到車站特定位置，例如出入口和洗手間等。

「巡查員-T」則會在晚上車站關閉後巡邏車站，利用圖像分析技術協助檢查設施狀態。

「清潔員-T」則備有循環過濾系統，晚上收車後會以環保技術自動清潔車站。

李家潤指，將在啟德試用的機械人是和生產力促進局合作研發，涉及約400多萬元。他又指，機械人尚在測試階段，其軟件及功能均需持續測試及調校。

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記者：陳梓蔚