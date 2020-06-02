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【快閃優惠】萬麗海景低至6折住宿+餐飲優惠220元歎自助午餐　6月3日11am起官網搶購只限7天【內附連結】

精明消費 14:05 2020/06/02

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

灣仔香港萬麗海景酒店，由6月3日起至6月9日推出一系列限時餐飲住宿優惠，低至6折。（酒店提供）

疫情緩和，本地不少酒店及餐廳推出優惠吸客。位於灣仔的香港萬麗海景酒店，將由6月3日起至6月9日推出一系列限時餐飲禮遇及住宿體驗優惠，包括低至6折的酒店住宿現金禮券、7 折餐飲現金券、以220元優惠價享用自助午餐等，部分有效期更包括除夕，CP值超高。優惠券明天開始在酒店官網發售，只限7日，不容錯過。

父親節美食住宿套餐特別優惠，可以每晚1,700元入住連早餐及滿福樓盛宴。（酒店提供）

推介住宿

  • 酒店住宿現金禮券低至6折，入住日期由6月3日起至10月31日，包括首尾兩日（部份日期不適用）。
     
  • 父親節美食住宿套餐特別優惠︰以每晚1,700元入住，連萬麗咖啡室雙人自助早餐及滿福樓父親節共聚盛宴，入住日期由6月3日至6月30日，包括首尾兩日。 
     
  • 「1420」浪漫假期住宿優惠︰以每晚1,420元入住悉心佈置的露台客房或海景客房，全日任何時段享用雙人早餐、蛋糕、汽泡酒及士多啤梨朱古力。可延遲退房至6pm及免費泊車，入住日期由 2020年6月3日至2020年12月31 日，包括首尾兩日（部份日期不適用）。

Mirage Bar & Restaurant美食暢享菜單，90分鐘無限品嘗頭盤，成人每位481.6元及小童每位271.6元。（酒店提供）

推介餐飲 

  • 即日起至11月30日滿福樓、Mirage Bar & Restaurant及萬麗咖啡室7折餐飲現金券。
     
  • 滿福樓海味菜單7折優惠，包括蠔皇原隻19頭吉品南非乾鮑、原隻25頭花膠扣鵝掌等，有效期至11月30日。
     
  • 以優惠價每位880元，於滿福樓品嚐 Perrier-Jouët Grand Brut 香檳盛宴，需4人以上同行，有效期至8月31日。
     
  • 以優惠價每位220元，於萬麗咖啡室享用自助午餐，以及每位500元享用自助晚餐，有效期至8月31日。
     
  • 以優惠價成人每位481.6元及小童每位271.6元，於Mirage Bar & Restaurant享用美食暢享菜單，90分鐘內無限量品嘗頭盤，另配一道自選主菜及甜品，有效期由6月12日至11 月 30 日。

其餘至抵優惠可參考網頁，將於明天11時起開售︰
https://www.buys.hk/renaissance-harbourview/html/flashsale2020-checkout-zh.html

記者︰黃依情

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