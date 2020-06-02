【美國示威】Twitter瘋傳示威暖心畫面　警察擁抱哭泣非裔少年下跪悼念死者

▲ Twitter瘋傳美國示威暖心畫面。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd），早前被白人警察紹文（Derek Chauvin）壓頸窒息而死，事件震驚各界，全美各地繼而爆發反警示威。在示威期間，仍然有不少暖心的場面在Twitter上流傳，例如有警察向群眾給予擁抱，亦有白人向黑人下跪請求原諒，最終互相緊握對方雙手和解。

佛洛伊德被壓頸窒息而死的事件引起美國各地民眾抗議，示威越演越烈，出現搶劫、槍擊，甚至是車輛衝撞人群的場景，亦有不少警民衝突的畫面。25個大城市實施宵禁令，時間從當地周六晚間至周日清晨或周一清晨不等。

黑人白人握手和解

網上流傳一條影片，在美國休士頓的Cuney Homes社區，黑人站在畫面右側，數十個白人則在左邊跪下。一名戴著紅白帽的男子，因多年來的種族歧視乞求對方原諒。一名黑人女子聽到對方的道歉不禁落淚，旁邊的黑人男子也在啜泣。

▲ 有白人下跪向黑人道歉。（圖片來源：影片截圖）

後來，原本站著的一群黑人也跪了下來，雙方代表握手和好，並祈求未來不再有類似事件發生。影片引起近4萬人讚好，超過4千人留言，不少人都認為場面感人，更指哭到雙眼都腫了。有人指出這是實現「大和解」的一幕，又留言期待不論什麼膚色，不再發生種族歧視事件。

警察下跪一同悼念死者

一名白人警員看到有非裔少年在路上痛哭，竟主動上前拍拍他的肩膀，不斷安慰他一切都會變好。他最後甚至將少年抱在懷裡，並告訴他：

我們都會站在一起。

▲ 示威現場出現警察與黑人示威者相擁的畫面。（圖片來源：Twitter）

周日（31日）在佛州科勒爾蓋布爾斯（Coral Gables），數以百計的群眾高叫「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）和「停止警察暴力」（Stop Police Brutality）。期間，一批來自不同部門的警員身穿制服，參與示威，一同單膝下跪，悼念死者和抗議警暴，並跟示威者一同祈禱。

多個地區的警員為了試圖平息民眾情緒，直接「單膝下跪」和民眾對話，讓對立衝突消失。

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責任編輯：王俊賢