梁國雄涉搶文件律政司上訴得直　上訴庭指《特權法》不涵蓋其擾亂行為

▲ 上訴庭今（2日）頒下判詞，裁定律政司上訴得直。（資料圖片）

前立法會議員梁國雄涉於2016年在立法會會議上，搶去時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件，被控干犯《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪。案件早前於裁判法院審訊前，裁判官裁定梁的行為受特權法保障，惟律政司不服上訴，上訴庭今（2日）頒下判詞，裁定律政司上訴得直，《特權法》並不涵蓋梁的擾亂行為，下令將案件發還裁判官按上訴庭的裁決繼續處理。

涉立法會搶文件梁國雄脫罪 律政司上訴指特權法保障言論非行為

判詞中指出，本案爭議是裁判官裁定立法會議員於會議中的言行，若不屬於一般刑事罪行的話，應受 《特權法》所保障的裁決是否正確，以及《特權法》17(c)條的藐視罪是否不適用於立法會議員，而只適用於有關作供的會議程序，否則有關條文是否違憲。

上訴庭分析指，觀乎《特權法》的立法過程，上訴庭不認為《特權法》17(c)條的立法原意僅限於規範非立法會議員，或牽涉作供的會議程序。上訴庭認為立法會的憲法功能是在不受外界干預的情況下進行立法，而《特權法》正正就是為了保障立法會可有效地進行立法和審議工作。立法會的會議常規中亦就議員及非議員的行為訂下標準，以確保會議可於不受干預和擾亂下進行，因此在演譯《特權法》3及17(c)條時，亦需按照此主要目的。

上訴庭續指，賦予立法會議員特權及免於法律程序的豁免權，並非要將他們置於法律之上，只是為了確保議員可在免於行政行動或法律程序的恐懼下，履行其立法職責，因此，議員並不會單純因為其身份，而獲豁免於民事或刑事法律程序，對於與立法職責無關的刑事罪行，亦不會享有免於起訴的權利。

上訴庭又認為，一旦議員的行為構成《特權法》17(c)條中，對會議構成干擾的行為，其行為則不獲《特權法》3條所保障的言論及辯論的自由所涵蓋。而不干預原則亦不會阻止立法會將針對17(c)條中的刑事罪行的司法管轄權授予法庭，而且正正因為三權分立原則，有關刑事罪行的管轄權必須只可由法庭擁有，而非立法會。

上訴庭因此裁定，裁判官判斷《特權法》17(c)中的擾亂行為可受《特權法》3條所涵蓋是錯誤的。有關案件將發還裁判官按照上訴庭的上述裁決裁決繼續審理。

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記者：楊詠渝