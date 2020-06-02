【虎媽悲劇】15歲獨女學習壓力爆煲　勒死單親虎媽塞行李箱伴屍2天

▲ 15歲女兒難頂單親媽媽的催谷下，壓力爆煲弒母被捕。

虎媽催谷子女學業迫得太緊，隨時釀成家庭悲劇。內地一名年僅15歲的女兒，自小與身為律師的媽媽相依為命，媽媽對女兒期望甚大，對其學業管教特別嚴厲，令女兒壓力爆煲，竟假借按摩為由讓媽媽躺下，用繩勒死她，並將媽媽的屍體裝行李箱伴屍2天。

據《紅星新聞》及《財新網》報道，山東青島一名45歲的張姓女律師，與前夫離婚後獨力撫養女兒。據張律師的鄰居透露，張律師生前對獨生女十分寵愛，例如女兒想食羊，她就從內蒙古帶來羊隻；女兒想食牛，就請澳洲朋友進口牛肉。

惟鄰居指出，張律師對女兒學習方面比較嚴厲。連她的律師同事也說道，她在工作上敬業樂業，多次被評為優秀律師，但就未能處理好母女關係，或許是她對讀高中的女兒期望過高，希望她出類拔萃、出人頭地，令女兒壓力太大。

女兒︰媽媽管教太嚴早想殺死她

案情指，上月22日張律師接女兒回家時，女兒已買了繩子。兩母女回家吃晚飯後，女兒主動提出要幫媽媽按摩，當媽媽躺下後，女兒即用繩勒死她，並將屍體放入行李箱，反鎖家門，伴屍2日1夜。

直到張律師的律師事務所聯繫不上她，同事前往其住所時發現異常後報警，揭發事件。警方到場後將15歲女兒拘捕，女兒被捕後坦言，弒母是早有計劃，

學習壓力太大，媽媽管教特別嚴厲，早想殺死她。

張律師於今年三八婦女節時，曾寫詩《致女兒》，形容女兒是「自己心中藍色的憂傷」，隨詩還附上兩人開心出遊的照片，現在重看令人感到唏噓。

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責任編輯︰林綺玲