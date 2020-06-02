【育兒心得】年輕爸爸禁妻抱哭鬧B　鄧藹霖：缺乏關愛的孩子變自我中心

▲ 鄧藹霖指長期缺乏關愛的孩子會學懂只能靠自己，變得極度自我中心。（iStock圖片）

我坦然地跟年輕爸媽說：「請恕我直言，你哋目前養育孩子嘅條件好差！」

他倆的教育均屬大學程度，二人的工作收入都穩定，家住環境優雅的私人屋苑，聘有外傭照顧三個月大的嬰兒，這樣的背景還稱得上是條件差嗎？

主因有三。原因一：爸媽的育兒理論偏向傳統保守，認同教育孩子該當嚴謹，不得縱容。他們視愛哭的小嬰兒為「曳」、「百厭」，尤其是爸爸會嚴禁太太動不動就去抱哭鬧的BB，他認為這會助長BB哭的行為。「讓他知道哭是沒用的，那麼他就不會容易哭嘞！」

原因二：爸媽跟家中傭人的關係不太理想，但卻基於難請湊B工人而暫且留下她。我從旁觀察，這位女傭憋着一肚子的氣，性格上亦不見得是喜愛孩子的類型。

原因三：夫妻二人的父母當中，有人已逝世，有人移居外地，他們也沒有關係密切的親友，支援薄弱。

任何人都可以清晰想像，可憐的嬰兒是大部分時間都是獨自躺於床上，任他如何嚎哭求救，爸媽都是忍心不理，傭人也許在自管玩手機。久而久之，這類長期缺乏關愛的孩子會學懂只能靠自己，變得極度自我中心，想要甚麼玩具就會搶、會打人，完全不懂得理會別人的感受，成長路上問題會更多。

「小孩是特別需要照顧者多攬多錫、多眼神接觸、多溫柔講故事、多玩互動遊戲，讓大家培養密切的情感關係，孩子的腦部才會循着正確的方向健康發展的！」我苦口婆心地勸導。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「救救BB」。

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