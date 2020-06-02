【公務員薪酬】消息：行政會議決定全體公務員今年凍薪

消息指，行政會議今日（2日）通過建議全體公務員今年凍薪。行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前（2日）表示，每年公務員調薪定案並非機械式按公務員薪酬趨勢指標，而是考慮一籃子因素，包括經濟情況、公共財政、公務員士氣等。她希望18萬公務員能理解政府的任何決定，因為要知道香港正面對嚴峻情況，要有共度時艱、同舟共濟精神。

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公務員薪酬趨勢調查委員會早前公布最新的薪酬調查結果，建議加薪1.68至1.98%；香港高級公務員協會則向公務員事務局局長聶德權曾致函，要求公務員薪酬調整不少於2.8%的通賬水平。

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記者：伍瑋瑋