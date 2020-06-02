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天壇大佛即日起維修保養　去除佛像氧化及污染物

社會 13:36 2020/06/02

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天壇大佛今日起進行維修保養工程。（資料圖片）

寶蓮禪寺董事會宣布，天壇大佛今日（2日）起進行維修保養工程，將清除佛像上之氧化物和污染物，重塑保護漆，回復大佛原有的慈祥和莊嚴，維修費用由寶蓮禪寺天壇大佛維修基金承擔。

維修期間，除了與大佛維修相關的局部場地將會關閉，寺內其他宗教活動會如常進行。寶蓮禪寺歡迎信眾和遊客登入網頁，在確定開放詳情後，前來參拜納福。

天壇大佛建於1989年，趺坐在大嶼山木魚峯上，是全球最高的戶外青銅坐佛。董事會形容，大佛與香港人與願同行30年。TOPick上月中獨家報道稱，今次維修工作屬大型工程，需時不短，以月計算，但未必超過1年。

寶蓮寺净因法師形容疫情百年罕見　但已見曙光出現　勉勵港人多做實事勿太悲觀

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記者：陳曉瑩、吳卓峰

 

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