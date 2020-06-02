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【親子好去處】昂坪360推港人半價優惠　挪亞方舟門票買一送一

親子好去處 13:44 2020/06/02

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

昂坪360推出港人半價優惠。

本港不少景點最近陸續重開，而且更有優惠。昂坪360推出港人專享優惠，即日起至7月31日購買平日來回纜車門票可享半價優惠，成人最平只需117.5元，3至11歲小童只需55元；香港挪亞方舟於即日起至6月30日仲有「買1送1」入場門票優惠。

昂坪360平日半價優惠

昂坪360已於5月底重開，並推出港人優惠，由即日起至7月31日，逢周一至五（公眾假期除外），香港居民於昂坪360東涌纜車站售票處購買即日、或於昂坪360官方網站於到訪日前最少一天預購之任何「來回纜車門票」，即享半價優惠。

需要注意的是，購票者及同行人士必須於昂坪360東涌纜車站售票處出示有效的香港身份證正本，而11歲或以下小童亦要出示香港出生證明書正本或副本，方可換領或購買優惠門票，而且每日設限量名額，額滿即止。

標準車廂半價後，成人只需117.5元，3至11歲小童只需55元，65歲或以上長者則需77.5元。水晶車廂半價後，成人收費157.5元，小童收費95元，長者收費105元。

挪亞方舟「買1送1」優惠

香港挪亞方舟及馬灣大自然公園已於5月29日起重新開放，5月29日至6月30日更有「買1送1」入場門票優惠，其中1位入場人士須購買成人正價門票，價錢是198元，即可獲贈1張成人/特惠門票。

購票網站

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責任編輯：王明芳

著數優惠 挪亞方舟 昂坪360 馬灣

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