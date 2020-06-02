【網絡欺凌】內向男生玩網遊遭欺凌不敢作聲　精神科醫生教父母4招正視兒童精神健康

▲ 傅醫生呼籲家長，要認識新興網上平台的性質及操作，若子女受欺凌亦可及時發現，以及時伸出緩手。

參與人氣節目Netflix真人Show《雙層公寓》的日本女子摔角選手的木村花，早前疑抵不住網民的惡意抨擊，最終割脈自殺身亡。這不幸事件令人再關注網絡欺凌，這年頭難與互聯網世界一刀切。

面對網絡欺凌，精神科專科醫生指網民除了要保持私隱外，還要增強情緒的抵抗力。如受害者是小朋友，家長便要與時並進了解時興的社交媒體，適時伸出援手，避免欺凌事件發生。

電腦、手機，差不多已成為每個人生活的必需品。科技雖然提供不少方便，卻同時也暗藏危機。精神科專科醫生傅子健解釋︰「無論在現實或是虛擬世界，不同形式的行為，從暴力、恐嚇，到中傷、杯葛等都是在勢力不對等的情況下出現，如俗語所謂『大蝦細』、『人多蝦人少』等， 當情況重複不斷地發生，而非單一事件，就屬於欺凌行為。」

▲ 傅醫生表示，當孩子不懂得如何處理，便容易成為欺凌受害者，網上欺凌更難以被家長或老師察覺。（iStock圖片）

甚麼人最易成為網絡欺凌的對象？傅醫生說，很多受害者的性格，都是自信心較低、缺乏社交能力，尤其是心智未成熟的孩子，更容易成為網絡欺凌對象。大部分在欺凌事件發生前，往往都是一些小失誤或失言引發同學間嘲笑，當孩子不懂得如何處理，便容易成為欺凌受害者，網上欺凌更難以被家長或老師察覺。

傅醫生說：「因為香港父母普遍認為經常上網打機不好，令很多小朋友對用電腦有內疚感，故就算在網上受到攻擊，都不敢向父母師長求助，一來怕被責難，二來怕被封網不准再用。」

傅醫生就曾遇過，小朋友被網絡欺凌的真實例子。一位就讀小學六年級的男孩子，本身有肥胖問題，體重超過90磅，但在3個月內突然瘦了十多磅，而且又經常搣大腿及拔頭髮，媽媽以為他因為學業壓力而患上情緒病，遂帶往求醫。

傾談間發現小朋友性格比較內斂，不太出聲。跟他講起學校事，了解到他因為體形問題而缺乏自信，只是鍾意自己一個玩，社交能力較弱。後來同他傾開上網打機，抽絲剝繭後才發覺他玩遊戲時，有網友責怪佢反應慢，拖低其他人進度，一輪謔笑後，更有隊友要求他上載相片，包括要他自殘，以及在身體寫上一些自嘲和帶侮辱性的字眼，令他情緒極不穩定。

開始治療之後，父母便鼓勵孩子退出遊戲，並刪除帳號，更培養其他嗜好，幫孩子建立自信。

▲ 孩子上網時間愈來愈多，家長要多加注意。（iStock圖片）

網絡欺凌殺傷力不容忽視

網絡欺凌的形成，施襲者是重要的一角。傅醫生解釋，在現實生活中欺凌，往往需要有支配受害者的能力，不論是身體力量、說話能力或是社交手腕，偏偏網絡世界裏，施襲的門檻較低，因每個人都可隱藏自己身份，故此說話更可以輕率而不須負上任何責任。他說：

施襲者的出現可以很隨機，有網民在網絡隨便拋出一兩句留言挖苦人，若見對方無力還擊，就會變本加厲。欺凌過程中，若其他網民仿效及跟風「踩多幾腳」，施襲者就會從中得到滿足及成功感，發布更多的惡意留言，以及到處尋找更多施襲對象，形成惡性循環。

正所謂人言為畏，網絡欺凌的殺傷力絕對不容忽視。傅醫生解釋，大家上網時間愈來愈長，尤其是在疫情期間。而且網絡的群眾力量強大，如果不小心在網上講錯一句說話，很容易被群起而攻之，被大家進行公審，難以寡敵眾。他說：

自去年起香港發生一連串不愉快事件，社會出現撕裂，大家在政治及社會立場上取態可以南轅北轍，有網民會互相攻擊、甚至起底，對受欺凌人士甚至家人都帶來極大傷害。

▲ 精神科專科醫生傅子健說，要對抗網上欺凌，大家一定要保護私隱，還要增強情緒的抵抗力。(湯炳強攝)

不要持「食花生」 心態

網絡欺凌來勢洶洶，網上的旁觀者對欺凌事件起關鍵作用。旁觀者經常持隔岸觀火的心態，甚少發聲或作出舉報，怕自己會被認定和受害者站同一陣線而受到圍攻。但有時候，保持緘默對於施暴者可能是一種默許，對受害者而言更可能發出一種錯誤信息，以為對受害者的指控是一種認可，甚至令某些較軟弱的受害者覺得自己罪有應得。

其實旁觀者不但不應該「食花生」，更應該見義勇為，留言鼓勵受害者，向網絡管理員舉報，中止討論。

精神科醫生建議4招自保

當然要避免欺凌事件發生﹐網民都要有一套自保的方法。

1.學懂保護個人私穩：傅醫生說，雖說網絡世界應有言論自由，但在所有人都隱藏身份的環境下，根本不是一個理想的討論平台，故保持一種輕鬆心態，不好太在意其他人的惡意留言。當然最重要是留意個人私隱，要時刻警惕要保護自己。

在小朋友方面，傅醫生說需要家長的協助，如子女喜歡上網打機，家長要先理解他用的方式，如果只跟認識的同學或朋友玩，即使真的受到欺凌，亦可找到源頭。但如在開放式平台玩，家長便要同小朋友解釋會接觸其他陌生人，故不要隨便將把個人身份表露出來。

▲ 家長可培養小朋友的興趣及嗜好，增加自信心及社交能力。(本報攝影組)

2.家長要理解孩子之朋輩文化：現在打機已成為青少年常態，建議家長避免帶有色眼鏡，盡量持開放態度，盡可能理解孩子之朋輩文化。

「給予小朋友適當時間，令他們可以有條件及自控的打機，假若孩子真的受到傷害，亦夠膽主動同屋企人講。」傅醫生更謂，現在作為家長一點不簡單，須與時並進，要認識新興網上平台的性質及操作，若子女受欺凌亦可及時發現，以及時伸出緩手。

3.增強情緒抵抗力：當然父母亦要培養孩子多元化興趣和嗜好，增強他們的自信心及社交能力，令孩子有充足的情緒抵抗力，才真正有助對抗負面的衝擊。

4.勿被網絡控制：傅醫生最後補充，每個人都要時刻警惕，千萬不要被網絡控制。畢竟網絡世界可以隨時重新建立一個新的身份，在必要時可灑脫刪除帳號，不視之為消極逃避，認清其消閒本質，抱著一種抽離心態，即使遇到網上欺凌，亦能一笑置之，離場不參與。

記者：招美寶