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【新冠肺炎】消息：行政會議決定延長限聚令等防疫措施多14天

社會 13:42 2020/06/02

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消息指，行政會議考慮到本地再有感染個案，認為要延長社交距離等措施。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（2日）出席行政會議前會見傳媒，她表示本港近日出現社區感染群組，可能涉及9名確診者，政府高度重視事件，而群組涉及不少元素令人憂慮，目前要進行一系列的調查，多個防疫抗疫措施將會在今個月屆滿，包括管制食肆、禁止商業處所營業和限聚人數、所有外地入境等措施，會盡早公布有關措施的最新安排，強調採取非常謹慎態度對待。

【新冠肺炎】沙田瀝源邨祿泉樓4名初步確診患者送院　袁國勇：信箱大門都有可能接觸到病毒

消息指，行政會議討論後考慮到本港再出現感染群組，決定延長多項防疫措施，包括禁止8人以上聚集的「限聚令」，以及規管食肆營業等，預料再延長多14天至6月18日。

原定最多8人限聚令至6月4日結束，宗教場所獲豁免，有關措施重點：

-8人限聚令延長至6月4日結束，宗教場所獲豁免
-因應個別行業調整規定，如健身中心及公眾娛樂場所
-健身中心超過8人的小組課堂，須確保人與人相距至少1.5米，教練須一直佩戴口罩
-派對房間、卡拉OK、浴室和夜總會4類營業場所繼續關閉，相關限制5月28日（下周四）結束
-擴大病毒測試範圍：加大檢測能力、擴大檢測範圍
-向1）機場工作人員；2）安老院舍、殘疾人士院舍及護養院；3）18區指定的中醫診所派發樣本瓶，並會探討與葵青地區康健中心營運者合作，試行在地區康健中心派發樣本瓶

【新冠肺炎】許樹昌認為病毒透過公共設施播毒機會高　當局應延長限聚令

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記者：伍瑋瑋

林鄭月娥 行政會議 限聚令

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