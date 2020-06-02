【新冠肺炎】沙田區議員：確診男救護女友於沙田沙角邨工作　兩次病毒測試呈陰性

▲ （陳兆陽社交平台圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（1日）更出現首宗救護員執勤期間感染。個案涉及一名27歲男救護員，他曾接觸第1084宗確診的34歲女病人患者往威爾斯醫院。據知，他曾於5月30日與女朋友到又一城牛角餐廳進食晚餐。

【新冠肺炎】首宗救護員執勤期間感染 27歲男救護員曾接觸患者

沙田區沙角選區議員陳兆陽今日（2日）於社交平台指，該名救護員的女朋友於沙田沙角邨商場2樓201號舖漢鋒沖印影視中心工作，其最後工作日期是5月30日上午10時至下午3時，至今沒有上班，並正接受檢疫，而兩次病毒檢測均呈陰性。

他續指，沙角邨商場辦事處昨日已安排清潔人員，即時全面消毒商舖附近位置，以及廁所及商場各出入口扶手柄。

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責任編輯：郭詩詩