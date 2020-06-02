【酒店優惠】離島抖氣兩日精華遊　大澳文物酒店$2,680起包早晚餐

▲ 大澳漁村已有逾百年歷史，位處大嶼山最西端，不妨留港放假入住大澳文物酒店，順道感受「港版威尼斯」水道交錯的水鄉風情。

旅行成精的香港人，今年因新冠肺炎疫情影響下，就算放假應該都要留港消費，支持本土小店了。其實香港有不少酒店都具備度假風情，一於與親友來個境內遊，在離島遊山玩水食好嘢之後，再找一間靚酒店宿一宵，也是放假好節目。而位於悠然恬靜的大澳漁村的大澳文物酒店，便是香港文化之旅及探索體驗遊好選擇。

▲ 大澳文物酒店矗立於靜謐的小山丘，由建於1902年的舊大澳警署活化而成，有濃厚的19世紀末古典建築風味。

大澳文物酒店矗立於靜謐的小山丘，由建於1902年的舊大澳警署活化而成，有濃厚的19世紀末古典建築風味，展現出香港最純樸的文化特色。2009年成為6個活化歷史建築夥伴計劃之一，把警署保存及修復之餘，同時改建成酒店，讓大眾藉住宿體驗了解歷史，於2010年更被古物古蹟諮詢委員會評選為二級歷史建築。

為保留歷史，大澳文物酒店復修重整後，保留了大炮、探射燈、看守塔、儲物室及地堡，同時設有9間雅致客房，並以曾服役的指揮艦或大澳地標命名，最多可容納兩位成人兩住兒童入住。

▲ 9間雅致客房，以曾服役的指揮艦或大澳地標命名，最多可容納兩位成人兩位兒童入住。

大家不妨逆向思維，來一個留港小旅行，與家人朋友前來位於大嶼山最西端的獨特小漁村，感受「港版威尼斯」水道交錯的水鄉風情景致、兩岸的紅樹林及棚屋風景。而大澳漁村已有逾百年歷史，風景秀麗，遊人愛它遠離繁囂鬧市，與世隔絕得來又海闊天空，絕對是今年夏天的最佳本港旅遊勝地。順道入住翻新活化後仍然保留其原有的文化特色、具有濃厚殖民地色彩的大澳文物酒店。

▲ 經活化後的大澳文物酒店仍然保留其原有的文化特色、具有濃厚殖民地色彩。

大澳文物酒店價格以往並不算便宜，房源亦稀少，卻頗受海外遊客歡迎，長假期時經常一房難求。現可以優惠價享用雅致舒適的套房，品嚐玻璃屋餐廳Tai O Lookout的道地美食，兼享清新空氣的戶外空間，歡度輕鬆假期。住宿同時兼可學習昔日的警署歷史，亦是珍貴的體驗。

▲ 為保留歷史，大澳文物酒店復修重整後，保留了大炮、探射燈、看守塔、儲物室及地堡等原有設備。

地下雙人套房優惠價，為HK$2,680（周一至四）及HK$3,880（周五至日）；1樓雙人套房優惠價，為HK$2,880（周一至四）及HK$4,080（周五至日）。房價已包括入住酒店雙人套房1晚、Tai O Lookout精選雙人早餐及晚市套餐、免費享用Mini Bar，以及每房可獲贈酒店紀念品一份。

大澳文物酒店

地址：香港大嶼山大澳石仔埗街

電話：2985 8383



提示：

1：因房間數量稀少，有興趣入住者請提早一個月預約。並可預約接送專車往來東涌鐵路站、香港國際機場至大澳巴士總站。

2：因應現況，公共衛生為最優先考慮，酒店導賞團、大澳漁村導賞團及工作坊體驗已暫停直至另行通知。Tai O Lookout 每天將由8am營業至9pm關閉，最後點餐時間為晚上8時30分。

記者：Kristy