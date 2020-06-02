【愛的呼喚】年輕媽媽飢餓脫水命喪長途火車　2歲兒不知母離世拉扯衣服圖喚醒

▲ 印度一位年輕媽媽搭火車回鄉因高溫脫水及肌餓死亡，2歲兒不知母親死亡試圖拉扯衣服喚醒媽媽。

印度近日發生一宗令人痛心的悲劇，一名來自貧民窟的27歲媽媽日前帶著兒子乘搭火車回鄉，惟因耐不住車廂內50度高溫及肌餓交迫而死在車上。屍體被工作人員放在月台的一旁，在等待救護車來臨的期間，2歲的兒子不知母親早已離世，拉扯倒地不起媽媽的衣服，試圖喚醒最愛的媽媽，畫面令人心碎。

綜合外媒報道，年輕母親Arbeena在上月25日帶著兒子，與姐姐及姐夫從印度的西部阿默達巴德（Ahmedabad），乘搭火車回鄉到印度的東北部比哈爾邦（Bihar），全程超過1,500公里。

難抵高溫肌餓 體力不支倒下

印度政府為了減低疫情傳播的機會，暫停火車上提供食物及水的服務，而Arbeena未能忍受車廂內50度高溫及多天未有飲水進食，在火車上身體已出現不適的情況，堅強的她仍苦苦支撐一日一夜，後來她體力不支倒地不起。

不知媽媽離世 拉扯媽媽的衣服

Arbeena的屍體被臨時放在穆扎夫法爾普爾車站的月台上，當時Arbeena的2歲兒子不知母親已離世，看見母親睡在地上不起，試圖拉扯她的衣服，希望能夠喚醒她，畫面充滿悲痛，而兒子隨即被親友抱走。

受新冠肺炎疫情影響，印度在今年3月初封鎖全國全面防疫，全國約10萬名農民及工人頓時失業沒有收入，許多人只能通過步行及乘搭巴士返回家鄉，惟在抵達終點前卻屢屢因各種意外喪生。在上月初，印度政府下令啟動火車，讓農民工回家，但炎熱的天氣、缺乏食物及水份也是一大考驗。

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責任編輯︰王明芳