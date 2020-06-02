滙豐捐6,000萬港元　滙聚社福機構與香港齊心抗疫

滙豐捐6,000萬港元與港人並肩抗疫 惠及60,000港人

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，不單社會經濟受到影響，基層社群更連生活也面臨極大挑戰，當中包括食物及防疫物資短缺。滙豐作為一家致力惠澤社群的企業，早前宣布捐出6,000萬港元，並攜手四家慈善機構與社區抗疫，估計惠及全港60,000人。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示：「秉承過去155年來一直與香港並肩同行的承諾，滙豐再次滙聚本地慈善機構的力量，推出多個短期至長期項目，照顧社群在疫情期間的需要，與港人共渡時艱。」

派發防疫物資予基層市民 齊心抗疫迎未來

滙豐支持香港紅十字會的「共建安全社區助基層」備災計劃，針對觀塘區、北區、深水埗區及油尖旺區的低收入家庭派發總共20,000份家居和個人防疫用品包，包括口罩和潔手液，以解決基層市民缺乏防疫物資的燃眉之急，惠及超過38,000人。計劃亦以網上學習形式向20,000名低收入家庭學童提供防疫知識。

此外，香港紅十字會更展開為期兩年的本地備災項目，為43,000名弱勢社群人士提供災難應變訓練，以加強社區應對不同危難事故的能力，並降低緊急事故帶來的損失和傷害。有關培訓涵蓋疫情防控、基本急救和家居安全，以及為居住於劏房或高風險地區的人士提供防災備災知識工作坊。香港紅十字會秘書長蘇婉嫻表示：「衷心感謝滙豐慷慨支持本會兩個（短、中期）項目，受惠人士包括基層長者、傷健人士、精神病人士、低收入家庭及少數族裔等。」

滙聚社區各界 「為香港打氣」

自2012年起，滙豐夥拍香港社會服務聯會推出「滙豐香港社區夥伴計劃」，至今已資助了超過1,100個社區項目，惠及超過430萬港人，建構一個共融和諧的社會。今年，滙豐更將捐款額加碼一倍至3,600萬港元，期望透過18區的活動來協助社區從疫情中復原。

「為香港打氣」為「滙豐香港社區夥伴計劃2020」的全新主題，圍繞著身心健康和未來技能兩大範疇，透過提供具體支援讓社福機構能適時幫助弱勢群體，並協助受惠者增強技能以應對社會的轉變。香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示﹕「在當前困難時期，期望2020年滙豐香港社區夥伴計劃為機構注入具體而又快捷的資源，助他們儘快為弱勢群體提供適時支援。」

在短期措施方面，計劃為受突發社會和健康狀況影響最嚴重的社群提供即時和針對性的支援，例如與衛生或保健服務相關的救濟項目。就長遠而言，計劃有助市民獲取及提升未來技能，以增強其就業能力並改善財務狀況，好好為未來做好準備。本年度獲得撥款的項目將於6月下旬公布。

下期將細說滙豐向社區投入食物援助的詳情。

▲ 滙豐大力資助香港紅十字會向低收入家庭派發總共20,000份家居和個人防疫用品包。

▲ 滙豐捐出6,000萬港元並攜手本地四家慈善機構共同抗疫。

▲ 「滙豐香港社區夥伴計劃2020」的資助金額增至3,600萬港元。

(資料由客戶提供)