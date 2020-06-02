外婆涉勒斃6歲外孫案續審　鄰居指被告指外孫患過度活躍症而擔心

▲ 證人鍾春好到庭應訊。（林育慧攝）

54歲外婆涉於兩年前在酒店房間勒斃6歲外孫，被告否認謀殺罪，案件今(2日)於高等法院續審。被告鄰居作供指，案發前約兩周，曾與被告閒談，期間被告表示照顧外孫感到辛苦，因外孫讀小學，故於學業上教導感到困難。鄰居又指被告認為外孫患過度活躍症，擔心不知如何教導外孫。

被告簡桂芳（現年54歲），被控1項謀殺罪，控罪指她於2018年3月18日，在香港謀殺男童鄭霆軒。

控方今傳召被告鄰居鍾春好作供，鍾供稱於2018年3月5日曾於寓所外遇上被告，鍾指當時感到被告比較消瘦及精神不太好，遂問候被告為何比前消瘦，被告提及「照顧個孫好辛苦」，因外孫讀小學而學業上教導感到困難。

鍾指當時建議被告尋求學校或社工協助，被告又提及沒有錢補習，以及認為尋找社工亦沒有幫助。辯方則指被告擔心教不好外孫，並指外孫有時情緒不穩，認為他患過度活躍症，鍾同意被告曾提及。

救護隊目周志恒供稱，案發日凌晨近1時接報到達灣仔涉事酒店，周指甫下車便看見1名女士抱著1個孩子行到其身邊，並表示是由她召救護車。周指當時接報有1名3歲子孩發燒，他當時看見該名女士手抱的小孩面部被外套蓋住，周問及原因時，對方回應「殺咗個小朋友」。

周供稱隨即掀開外套，看見小孩頸上有一道長10厘米瘀痕，周遂將小孩抱上救護車，該名女子亦隨行。周指當時小孩已沒有心跳及脈搏，他與另一同事立即進行急救，並問及該名女士發生何事，惟對方未有回應。



周供稱續追問該名女士如何殺死小朋友，對方回應以皮帶勒死。於前往律敦治醫院途中，周指該名女士曾向他及其同事表示不要拯救小孩，因他患精神病，並嘗試推開正替小孩進行心外壓的同事但不果。周形容該名女士最初表現冷靜，惟於救護車時則變得激動。

案發前1天與被告及死者一同飲茶的葉潤輝今早續作供，他供稱與被告為情侶關係，他指被告十分痛錫死者，對他照顧有加，死者自讀幼稚園及小學均由被告負責搜集所有資料，以其性格作出是次行為，葉強調因患精神病才會這樣做。

葉續指，案發前1天感到被告不開心，被告曾表示因失眠而感到疲倦。當日稍後時間得知被告與死者在酒店時，葉表示亦感到驚訝，遂著被告的女兒致電查問，而葉再致電被告得知被告狀況後亦感到無不妥。聆訊下午續。

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記者：林育慧