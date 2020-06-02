【限聚令】食衞局宣布延長限聚令、食肆等社交措施至6月18日　

行政會議考慮到本港再出現感染群組，決定延長多項防疫措施，包括禁止8人以上聚集的「限聚令」，以及規管食肆營業等措施14天至6月18日，食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基在疫情記者會上公布有關措施。

袁國勇分析沙田瀝源邨群組情況：即看：https://bit.ly/2MjqECq

許樹昌指確診夫婦病毒量高，即看：https://bit.ly/3dsIW0i

陳肇始指實施入境管制是防止輸入個案重要一環、圍堵及盡快隔離以及限制社交距離措施，近日社區有源頭未明的個案，絕對不能夠鬆懈，重點不是要徹底消滅病毒，而是如何防疫以及防止感染的工作，成為社會日常的新常態，未來一段時間社區會有零星個案或者小型爆發，會實施張弛有道的策略，要維持抗疫措施，以及預留空間讓社會逐步恢復活動。

在減少社交措施下，要維持有關限聚令、餐飲業務及表列處所的措施至6月18日，不過延長有關法例的生效日期至8月31日。至於口岸管制的措施，要視乎內地及外地的情況，同時要建立一個系統及機制，根據當地疫情決定。因應全球疫情不穩定，要繼續限制香港與國際之間的人口流動，認為要引入機制，評估相關衞生措施，令香港與各地區要維持往來。同時也賦予食物及衞生局可以指明所屬地區有關人士需要接受強制檢疫安排，以及可獲豁免檢疫要求，有關條例在６月５日生效，內地入境者檢疫措施會延長一個月。

另外她又指出有患者向私家醫生求醫時，未有留下樣本化驗，鄭重要求私家醫生齊心抗疫，即使患者有輕微病徵時，都應該要及早檢測。

【新冠肺炎】梁卓偉：不排除瀝源群組有更多人感染 未調查清楚前不宜放寬措施

原定最多8人限聚令至6月4日結束，宗教場所獲豁免，有關措施重點：

-8人限聚令延長至6月4日結束，宗教場所獲豁免

-因應個別行業調整規定，如健身中心及公眾娛樂場所

-健身中心超過8人的小組課堂，須確保人與人相距至少1.5米，教練須一直佩戴口罩

-派對房間、卡拉OK、浴室和夜總會4類營業場所繼續關閉，相關限制5月28日（下周四）結束

-擴大病毒測試範圍：加大檢測能力、擴大檢測範圍

-向1）機場工作人員；2）安老院舍、殘疾人士院舍及護養院；3）18區指定的中醫診所派發樣本瓶，並會探討與葵青地區康健中心營運者合作，試行在地區康健中心派發樣本瓶

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋