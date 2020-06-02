【2020報稅】稅務局發出277萬份報稅表　打工仔須於7月2日前遞交報稅表

▲ 打工仔須於7月2日前遞交報稅表。

不少打工仔最近都陸續收到俗稱「綠色炸彈」的報稅表，納稅人須於7月2日或之前遞交報稅表，網上報稅可自動獲延期1個月，即最遲於8月3日遞交網上報稅表。

稅務局於6月1日發出約277萬份2019/20課稅年度個別人士報稅表。稅務局指，納稅人須於1個月內遞交報稅表，即7月2日或之前；經營獨資業務人士的交表限期為3個月，即9月1日或之前。網上報稅可自動獲延期1個月，即一般人士自動延至8月3日，經營獨資業務人士自動延至10月3日。

稅務局指，今年的《財政預算案》中建議寬減2019/20課稅年度的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅百分之百的稅款，上限為20,000元。

稅務局補充，納稅人只需如常填報2019/20課稅年度報稅表，待有關法例通過後，稅務局便會在評稅時作出寬減。

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責任編輯：王俊賢