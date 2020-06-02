  • 28°C
香港時間 : 2020602日 (二) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】醫管局指再多有1位病人出院　仍有50名確診病人留醫

社會 17:03 2020/06/02

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

有清潔工人著上防護衣，加強清潔沙田瀝源邨祿泉樓。（林宇翔攝）

本港再出現本地感染個案，本港今日（2日）新增6宗確診個案，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代有關情況。

【限聚令】食衞局宣布延長限聚令、食肆等社交措施至6月18日

袁國勇分析沙田瀝源邨群組情況：即看https://bit.ly/2MjqECq

許樹昌指確診夫婦病毒量高即看:https://bit.ly/3dsIW0i

劉家獻指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報17宗懷疑個案，現時共有72位病人正在留院接受隔離治療。過去24小時有1位病人出院（第1042宗），至今已有1038位病人康復出院。　

【新冠肺炎】本港新增6宗確診個案　4人居瀝源邨祿泉樓

現時共有50名確診病人分別於9間醫院留醫，其中2人情況危殆，為第595及1084號個案，其餘48人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1211張，使用量為49%；負壓病房數目為651間，使用量為59%。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

劉家獻 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂
12:03 2020/06/01
【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
14:10 2020/06/01
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
【隔離令】3名疑似內地旅客戴防疫手環　搭巴士出藍田被車長要求落車
14:04 2020/06/01
【隔離令】3名疑似內地旅客戴防疫手環　搭巴士出藍田被車長要求落車