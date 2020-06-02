【新冠肺炎】醫管局指再多有1位病人出院　仍有50名確診病人留醫

▲ 有清潔工人著上防護衣，加強清潔沙田瀝源邨祿泉樓。（林宇翔攝）

本港再出現本地感染個案，本港今日（2日）新增6宗確診個案，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代有關情況。

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劉家獻指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報17宗懷疑個案，現時共有72位病人正在留院接受隔離治療。過去24小時有1位病人出院（第1042宗），至今已有1038位病人康復出院。

【新冠肺炎】本港新增6宗確診個案 4人居瀝源邨祿泉樓

現時共有50名確診病人分別於9間醫院留醫，其中2人情況危殆，為第595及1084號個案，其餘48人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1211張，使用量為49%；負壓病房數目為651間，使用量為59%。

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記者：郭詩詩