【新冠肺炎】本港新增6宗確診個案　4人居瀝源邨祿泉樓

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（2日）新增6宗確診個案，其中4名病人與第1084宗34歲女士，均同住沙田瀝源邨祿泉樓，年齡介乎56至78歲，全部正於威爾斯親王醫院留醫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，第1089宗是一名68歲女子，與女兒、女婿、孫女居住，平時湊孫，會到禾輋和瀝源街市買菜。她5月29日咳，6月1日有頭痛，沒有看醫生，同日留樣本，其後病毒測試呈陽性。

第1090宗是一名57歲女子，與傭工居住，無病徵，平日留在家中，每下午會到沙田和瀝源街市買菜，5月23日有家人探望她，沒有外遊紀錄。

第1091宗是一名56歲女子，是一名退休人士，與媽媽、姐姐居住，5月30日有咳，6月1日留樣本。她在病毒潛伏期間去過好運中心的超市和藥房，亦曾去過數間食肆，包括和平餐室和意樂餐廳。

第1092宗是一名78歲女子，與兒子居住，沒有病徵，每日早上獨自到沙田中心晨運，亦會到沙田街市、好運中心超市、瀝源超市。張竹君指，4名確診人士，有2名報稱無病徵，但當入院後，醫院發現都有低燒。

此外，本港今日（2日）新增一宗外地輸入個案，患者從巴基斯坦返港，沒有病徵，現留醫屯門醫院。第1093宗患者涉及一名15歲男士，曾於3月6日至5月16日到巴基斯坦，他是第1055、1056、1063宗的家人。

最後一名新增確診者（第1094宗）為42歲女士，因為第1063宗73歲的媽媽由巴基斯坦返港後因身體狀況，需要人照顧，於是進入檢疫中心照顧媽媽，當第12日準備離開檢疫中心，病毒檢測呈陽性，相信是媽媽傳染給她。

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記者：陳子謙