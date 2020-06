促進BB智力發展及提升免疫力 配方奶粉營養成分組合大搜查

當BB出世,父母除了擔心BB是否吃飽穿暖,更可能憂慮日常飲食缺乏足夠營養,而對其健康和腦部發展造成不良影響,其實最簡單可以從BB的主要食糧──奶粉入手。坊間不少配方奶粉都含有多種營養成分,到底哪種營養最有利BB的腦部發展,以及腸道和免疫系統健康?今次找來5款品牌配方奶粉進行營養成分大比拼,助爸媽們作出精明選擇。

5款品牌配方奶粉 營養成分比較

如果可以選擇,相信不少媽媽都會優先考慮母乳,不過並非每位媽媽都方便能夠餵哺母乳,所以若要使用配方奶粉,相信爸媽們對當中含有的營養成份都相當留意。

今次集中比較5款不同品牌配方奶粉的營養成分,包括乳脂球膜MFGM(坊間稱為「母乳黃金膜」)、合稱「三重益菌素」的HMO、PDX、GOS及DHA,以及是否有添加蔗糖。

從上述5款不同品牌的配方奶粉,反映不同品牌含有的營養成分組合差異甚大。其中,只有一個品牌加入了乳脂球膜MFGM成分。究竟奶粉中加入MFGM成分對BB成長有何幫助?

母乳黃金膜強化腦部發展

MFGM於坊間有「母乳黃金膜」之稱,是母乳和其他天然奶源中之乳脂肪滴的保護膜。提取MFGM並不容易,要以專業科研技術,從天然牛奶保留極珍貴 MFGM 乳脂球膜,約每500公斤奶最多可保留1公斤MFGM,當中擁有超過200種豐富的營養成分,包括150種以上的脂肪和蛋白質,如神經鞘磷脂(Sphingomyelin)和神經節苷脂(Gangliosides)等,適合加入寶寶飲食中,因其原生營養MFGM的關鍵營養可以被寶寶吸收利用,進入血液,有助腦神經細胞外層形成,可加快訊息傳遞,幫助強化寶寶腦部發展,提高認知能力。由MFGM及奧米加 3 脂肪酸DHA 兩者構成的蛋白質脂肪組合,同時可促進寶寶的腦部發育。

有研究指出,MFGM有助腦神經細胞外層形成,支持BB的腦部發育(註1),幫助他們在認知能力丶語言能力丶動作技能,以至專注力方面的發展獲得更佳的表現。有BB出生後連續12個月飲用含MFGM的配方奶粉,接受Bayley Scales Testing III(BSID III)認知能力測試時,發現其認知、語言及運動能力發展均較同齡BB快最少約1.5個月(註2)。

在語言能力的認知測試方面,連續12個月餵哺含MFGM成分的配方奶粉的BB,模仿家人所講詞語、發音以及對家人叫喚的反應能力,都比同齡寶寶發展進度快。而他們在18個月大時接受漢語溝通發展表檢測(CDI)時,在理解和表達句子的複雜性、量詞運用上也有較佳表現(註3)。專注力方面,他們在1歲時接受專注時間與投入程度的測試,發現其專注力長達24秒,比沒有補充MFGM配方奶粉的BB可維持多6秒(註4)。

至於運動能力測試,研究發現有攝取含有MFGM成分配方奶粉的BB在12個月時,包括精細動作如抓、握、手眼協調等,以及大動作如坐、爬、站、走等的整體運動能力,皆比同齡嬰兒發展快約1個月(註5)。

此外,由於MFGM是存在於天然母乳當中的原生營養成分,所以亦有助增強BB的免疫力,除可減少BB呼吸道受感染的機會(註6)、降低出現急性中耳炎(註7)及其引致的發燒風險(註8)外,還可減低腸道受感染和腹瀉的機會(註9)。

結合三重益菌素组合提升免疫力

想BB的健康有均衡全面的發展又怎能「偏食」,所以除了MFGM外,其他營養對BB亦同樣重要,例如三重益菌素组合——母乳低聚糖(HMO)、聚葡萄糖(PDX)及乳寡糖(GOS)。益菌素PDX和GOS有助促進及刺激腸道益菌的生長(註10)更有助支持腸道免疫系統的運作及腸道健康,能助BB軟化便便(註11),使他們免受便秘之苦。如此一來,爸媽們亦自然煩惱大減。

總括而言,同時結合MFGM和含HMO的三重益菌素组合的配方奶粉,不但能提供多種有益營養素,幫助促進BB頭腦及身體發展,且能減低呼吸道感染及患上中耳炎的機會,並支持腸道免疫系統的運作及提升腸道健康。然而,從以上營養成分比較表可見,坊間同時含有MFGM、HMO及其他營養素,且無添加蔗糖的配方奶粉選擇不多。想子女更健康聰明地成長,父母宜花點時間搜尋及比較配方奶粉資料,選擇符合BB成長,重要和具營養價值的奶粉成分。



(資料由客戶提供)