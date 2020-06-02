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【戲迷福音】英皇全綫戲院推半價優惠　正價戲票+餐飲小食+VIP會籍一律半價

精明消費 16:00 2020/06/02

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

英皇戲院早前在全綫戲院所推出的正價戲票半價優惠因反應熱烈，日前宣布將再加推一系列包括餐飲小食、VIP會籍半價等優惠。

本港的新冠肺炎疫情有所放緩，各大戲院早前亦已獲准重開。而英皇戲院早前在全綫戲院所推出的正價戲票半價優惠因反應熱烈，日前宣布將再加推一系列包括餐飲小食、VIP會籍半價等優惠。

據英皇戲院日前在官方facebook宣布，英皇戲院全線正價戲票、餐飲小食、VIP會籍、電影禮券一律半價，以上優惠將延長至例行通知。

1. 全綫正價戲票半價

於英皇戲院網站、手機App、票房或自助售票機購買2020年6月1日起之電影場次（包括貴賓影院the CORONET及IMAX影院），正價戲票一律半價，網上購票手續費全免。

2. 餐飲小食半價

不論小食套餐、滋味熱食、人氣甜品、精選特飲或手工雞尾酒等都享有半價優惠！可於觀賞電影前後在戲院用餐區享用，亦可外賣回家品嚐。

3. VIP會籍半價

會員尊享優惠即將陸續登場，現時限時以半價$75入會。

4. 英皇院線2D電影禮券半價

英皇院線2D電影禮券於6月1日起在全線票房以半價$60/張發售（原價$120），適用於英皇院線票房直接兌換2D電影戲票一張，包括中環娛樂行及尖沙咀iSQUARE，有效期至2021年1月31日。數量有限，先到先得，售完即止。

條款及細則： https://bit.ly/2zU4zrc

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責任編輯:陳珈希

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