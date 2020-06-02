【飛虎之雷霆極戰】跟馬國明爆料被女星誘開房　吳啟華認失言向「萬人迷」道歉

▲ 吳啟華為近日在節目失言而道歉。

馬國明、吳啟華、王敏德及陳山聰早前為宣傳《飛虎之雷霆極戰》，齊上TVB《Tiger's Talk》，接受主持人伍詠薇同林盛斌（Bob）訪問。當中馬明同吳啟華大爆在內地拍劇時，曾有一位「萬人迷」女星主動引誘上酒店開房，結果惹來坊間一片揣測，令吳啟華今日在微博為失言而致歉。

事緣馬國明、吳啟華為《飛虎之雷霆極戰》上《Tiger's Talk》受訪，馬明爆料曾在內地拍劇時，有位不太相熟的女星，主動給他房間號碼邀上房。

▲ 馬國明、吳啟華爆內地拍劇豔遇。（影片截圖）

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馬明坦言沒有應約，還半開玩笑解釋拒絕的原因是怕被捉「黃腳雞」：「一定不會去，容乜易一入去成班麻甩佬捉黃腳雞！如此主動，梗係不會啦！我覺得是裝我多過愛我！」

近年經常北上開工的吳啟華聽後，進一步爆內幕：「聽說一些直情是成組人都派（房間號碼），連攝影師都有呀，還要晚晚都派！」

主持伍詠薇隨即追問：「還要是女一來的？」又問是否「疊字名」。

▲ 吳啟華跟馬國明在《飛虎》有不少對手戲。

吳啟華沒有直接講當事人名稱，只形容對方是萬人迷：「可能你們少返大陸拍啦，在大陸的劇組裏面好多人都識她的，我就不會鍾意這些人，她給我，我又不會理，但我知道是真。」

節目播出後，引起大眾討論，網民更猜測誰是吳啟華口中的「萬人迷」女星，或者因事件連日成話題，吳啟華今日在微博為言論作出道歉。

他稱跟助手分析事件後，明白自己作為公眾人物，言行應該份外小心，承諾日後不會再犯，請求大家原諒。

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▲ 馬國明和吳啟華過往亦曾合作《On Call 36小時II》。（取自微博）

吳啟華留言：「在一個只談風花雪月的訪談節目，亂講一些偶爾聽來的奇聞往事，其實原意也只是為了好玩好笑！絕無意污名化任何人，也不希望大家胡亂猜測！如果對任何人因為這次事件做成有甚麼不愉快的，小弟在此深表歉意！

他並稱：「事實上，昨天助手和我分析今次事件後，我也確實意識到自己的不該和不是！身為公眾人物，言行確實該份外小心！今後一定不會再犯！請大家原諒！」

事實《Tiger's Talk》此片推出後，不少網民猜測究竟馬國明及吳啟華分別所講的女星。馬國明近年有份參演，並有在內地取景的劇集有《梟雄》、《名媛望族》《賭城群英會》、《宮心計2深宮計》、《白色強人》等，此外，他也拍過內地演電影《緣來是遊戲》、《美麗戰爭》。

至於吳啟華主力內地發展，參演劇集有《軒轅劍之天之痕》、《新都巿人》、《下輩子還做我老爸》、《網商》等。

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