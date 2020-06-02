【新冠肺炎】梁卓偉：不排除瀝源群組有更多人感染　未調查清楚前不宜放寬措施

▲ 港大醫學院院長梁卓偉指，本地個案的病毒即時繁殖率接近2，或與沙田瀝源群組至今有9人染病有關。

新冠肺炎疫情似有回升之勢，本港日前確診多宗本地感染群組個案。港大醫學院今發布最新研究，發現2成帶有新冠病毒的患者可傳予8成病人，與沙士及南韓中東呼吸綜合症相似；而現時本地個案的病毒即時繁殖率接近2，不排除陸續有新個案，需留意本地有多少隱形傳播鏈、需否擴大病毒測試及血清測試的範圍。

【新冠肺炎】沙田瀝源邨祿泉樓4名初步確診患者送院 袁國勇：信箱大門都有可能接觸到病毒

港大醫學院院長梁卓偉分析本港1040宗確診個案，發現新冠病毒與以往沙士、中東呼吸綜合症等冠狀病毒都有「超級傳播效應」，且可透過2成帶毒者傳予8成病人；惟強調並非超級傳播者，因為不單涉及病人個人問題，亦牽涉病毒和環境因素。

【新冠肺炎】港大發現本港至少有5至7宗超級傳播 社交活動更易引起二代傳播

他提到，現時輸入個案病毒即時殖率大約0.1，即一名患者傳予少於1人，情況不需要擔心，惟本地個案的病毒即時繁殖率接近2，或與沙田瀝源群組至今有9人染病有關，惟認為現時仍未清楚群組源頭誰孰，有機會屬隱形傳播鏈：

不排除會有更多人感染，但要視乎患者發病時間，如一個病人平均傳予2、3人，未算是超級傳播。

至於沙田瀝源邨是否有超級傳播出現，梁強調要視乎每人的發病時間，而非該群組所感染的人數多少，因有確診者早於4月底發病，亦有人於5月底才發病，而每名確診者平均會傳染給2至3人，每代傳播約為1星期，

如果已經經過4個星期，1傳給2，2傳給4，4傳給8，而在4代內有8個人（受感染），是一點也不奇，這只是一個群組，但不是超級傳播；相反，若全部人都在同一代期間（發病）則很不同，1個傳2個，並沒有比1個傳10個咁擔憂。

他續稱，有需要密切關注群組感染會否再擴大，及有多少隱形傳播鏈，繼而斟酌需否或如何加大檢測，現時未調查清楚群組感染前，不應放寬措施，但因應未見高中復課後出現感染，故認為可如期復課。

【新冠肺炎】消息：行政會議決定延長限聚令等防疫措施多14天

至於會否引發第二波爆發，港大公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任、世衞傳染病流行病學及控制合作中心總監高本恩認為，仍需視乎未來數天及數周情況，有否再現傳播或其他群組，才可知道有否第二波出現。

梁卓偉認為，患者感染後於發病前2日至2日半，或發病後3、4日傳播他人，有需要及早揪出相關2成患者及加緊追蹤密切接觸者就可控疫，防止超級傳播或群組效應出現，

要盡早做檢測及檢疫就只有一個方法，將檢測量盡量提高，不單政府自己做，亦需於私營市場做，(檢測量)要推到過萬。

他稱，醫管局及衞生署現時已可做5000個檢測量，兩大醫學院亦會提供協助，料未來一星期可升至7000個，但認為效果仍有限，強調需要全民參與之餘，亦需就高風險群組的無症狀人士，包括老人或殘疾院舍院友或職員，及零售業員工等曝露史高等人士定期做測試。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡、鄧凱文