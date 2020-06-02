天文台指5月遠較正常炎熱　平均最高氣溫為30.4度

▲ 天文台表示，今年5月的天氣遠較正常炎熱。（資料圖片）

近日天氣經常時晴時雨，天文台表示，5月的天氣遠較正常炎熱，平均最低氣溫為25.9度，較正常值高1.8度，是有紀錄以來5月的第二高。上月平均氣溫為27.7度，平均最高氣溫為30.4度，分別較正常值高1.8度及2度，都是有紀錄以來5月的第5高。

【健康專訪】潮濕天氣容易引致耳道霉菌發炎 耳鼻喉專科醫生：霉菌破壁像發芽長菇

此外，天文台指，今年3月至5月的春季異常溫暖，平均最低氣溫21.9度，平均最高氣溫為26.4度；亦較正常多雨，全月錄得的雨量為352.5毫米，較正常值多約16%。今年首5個月的累積雨量為566.2毫米，較同期正常值少約12%。

天文台表示，在高空反氣旋的支配下，除5月8日至10日於局部地區有幾陣驟雨外，上月首10天香港天氣炎熱，而5月11日本港天晴，日間酷熱，其間錄得的最高氣溫上升更是上月最高的33.5度。

【消暑良品】轉行做地盤難適應酷熱天氣 營養師推介6款消暑解渴食物【內附少甜薏米水食譜】



另外，受位於華南的一道低壓槽影響，5月中的天氣轉趨不穩定，不時受到大驟雨及狂風雷暴，其間錄得超過120毫米雨量。另一道低壓槽橫過華南沿岸地區，導致5月底本港天氣再度轉差，有大驟雨和雷暴，大部分地區錄得超過100毫米雨量，而黃大仙和將軍澳更錄得超過150毫米雨量。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩