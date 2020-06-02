【港區國安法】楊鐵樑指主權國立國安法不容反駁　李國能：立法決定可理解

▲ 香港前最高法院首席大法官楊鐵樑。

全國人大會議早前通過落實《港區國安法》的決定，香港前最高法院首席大法官楊鐵樑，以及首任終審法院首席法官李國能都分別發表文章回應。楊鐵樑指，近日各方已充分闡述了香港急需立國安法的原因，認為每個主權國都有為其國家安全利益進行立法的固有權利，此一原則是不容反駁。

他指，《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，任何此類權利都必須考慮到國家安全的需要，「儘管有海外評論員表示反對，但如他們各自所屬的國家安全受到破壞，他們將會同樣積極地援引《公約》的規定。因此，那些反駁及行為，都是不真誠的。」

楊鐵樑指，過去23年來，香港在處理顛覆活動方面，一直存在著立法和執行的真空，目前對於國安法將如何草擬和頒布、安全問題如何處理，尚未清楚，認為揣測可能發生或可能不會發生的事，並無益處。

▲ 首任終審法院首席法官李國能。（資料圖片）

另外，李國能今日亦在《明報》刊登，題為〈人大為港立國安法合理 問題癥結在內容〉文章，指過去23年香港一直未能就《基本法》23條立法，相信在未來多年也立法無望，又指「事實上沒有絲毫信心斷言香港能夠在2047年前立法」。故此情況下，同時考慮到過去數年香港發生的事件，全國人大授權人大常委會為香港制定國家安全法的決定，「是可以理解及合理的」，但指問題癥結在於法例的實際內容。

李國能認為，國安法設計應當與建基於普通法的香港法律制度原則連貫一致，建議國安法必須不具追溯力、罪行的定義必須合理確切、罪行的涵蓋範圍必須限制於達到立法目的所必要的程度。

至於調查的權力，李國能認為必須受香港法律規管，除非獲得司法授權，處所不得被搜查，電話不得被監聽； 檢控的決定應依據香港的《檢控守則》；亦在香港公開公正地進行審訊；同時被告應被假定無罪，並必須在無合理疑點下定罪。

此外，李國能在文中亦花大篇幅，反對只容許無外國居留權的中國籍法官審理國安法案件的建議。他批評，有關要求不僅將終審法院的非常任海外法官拒之門外，亦限制各級法院中許多相信持有外國護照的全職香港法官，包括本地及海外法官。他認為，要求有損《基本法》所保障的司法獨立原則，又強調所有法官獲委任後，均需宣誓擁護《基本法》，效忠及服務香港特區，無畏無私地主持正義，不會受其持有外國護照影響，兩者並無牴觸或不會被視為牴觸。

責任編輯：李淇