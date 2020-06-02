【濕疹問題】誤信香爐灰可治皮膚病年花10萬元　醫生：亂用偏方或刺激皮膚惡化發炎

▲ 何醫生呼籲，切勿亂用偏方，因可能對皮膚再次造成刺激，或會引致接觸性皮膚炎，惡化皮膚問題。

皮膚紅、腫及痕癢，因由可以有多種，不能單一以敏感來概括。皮膚專科醫生何家強指出，3種本港常見皮膚問題——濕疹、銀屑病及蕁麻疹（即風癩），三者有只同徵狀，但細心留意，自有其相異之處。

3種本港常見皮膚問題

濕疹：9成濕疹患者在2至5歲孩提時期已出現，家人多有濕疹、哮喘及鼻敏感的家族史。病徵包括非常痕癢，尤以氣候轉變為甚。濕疹出現範圍少時多在面部，之後會在手腳內側摺位及頸上蔓延，發生部位呈對稱性。

▲ 濕疹出現範圍少時多在面部，之後會在手腳內側摺位及頸上蔓延，發生部位呈對稱性。（iStock圖片）

銀屑病：也有一些家族史，首次發病在10多歲至20歲之間，先在頭部出現皮屑，並陸續分布在手踭、背部、腳部，不太痕癢。它屬慢性，不像濕疹來得急促消散得快，銀屑病持續不散可上幾年甚至幾十年。

蕁麻疹：患者以兒童居多，他們多因誤食致敏食物或藥物，突然間紅腫痕癢持續數天後消失。成年20至40歲後出現的多屬慢性蕁麻疹，每日都可以出現痕癢，但位置不一。事實上，蕁麻疹的病理並非在皮膚表面出現問題，而是皮膚血管內的敏感細胞異常所致，表皮層並無影響。它可以無聲息的突然紅、腫、癢不可擋。

▲ 首次發病在10多歲至20歲之間，先在頭部出現皮屑，並陸續分布在手踭、背部、腳部，不太痕癢。（iStock圖片）

何醫生指，濕疹和銀屑病屬於皮膚發炎，有特定發病位置，與蕁麻疹「游走不定」大有分別。而且，蕁麻疹不一定是斑塊狀，亦可引致嘴唇腫脹如「孖膶腸」。

持續兩周損及生活須求醫

無論是紅、腫、熱、痕或痛，在皮膚上並不少見，何時應求醫？何醫生說：

患者可先搽潤膚膏、多休息、飲食清淡待其紓緩。但若持續逾兩星期，問題仍不消散；或者感到影響生活上班上學，不能入睡就要求醫。

治療方面，以濕疹為例，因皮膚屏障消失，皮膚會出現痕、乾等不適，需要時醫生會處方口服止痕藥，加上外用如含有類固醇、非類固醇藥膏。較新方法是使用生物製劑，近年的科研發現濕疹令皮膚痕癢及紅腫的原因，是患者體內的其中一種白血球T細胞活躍時，會產生特別發炎因子，如抗白介素4及抗白介素13，生物製劑能抑制發炎因子以控制病情。

▲ 何家強醫生指部分濕疹成因與天氣轉變、塵蟎、壓力關係較大，令免疫系統對外來致敏源產生反應。（陳靜儀攝）

紓緩銀屑病的藥物更多，除保護皮膚外，因患者不斷發炎、紅腫與脫皮，何醫生說：

為免患者因外觀狀況造成心理壓力，可使用外用藥物，不奏效便轉用口服藥來控制免疫系統，再下一綫才使用生物製劑，如抗白介素17及抗白介素23。

蕁麻疹因來自血液裏敏感細胞，潤膚藥膏未能治標，需口服藥物治療，最常用是抗組織胺藥，第二代的抗組織胺藥控制效果好、副作用少，不會令人感疲累及口乾。若仍未能紓緩，會注射針藥對付敏感的巨大細胞免疫球蛋白E（ Immunoglobulin E，簡稱 IgE ）。

何醫生提醒，要紓緩以上3種皮膚病，平日勿使用太刺激的方法，如過熱的水洗澡、重度深層的清潔劑、近來常使用酒精及搓手液，都會令皮膚差些；洗手及洗澡後，須以潤膚膏護膚。

▲ 治療濕疹應用醫生處方藥膏及藥品，胡亂使用偏方或弄巧反拙。（Thinkstock）

勿胡亂使用偏方

坊間流傳的皮膚病偏方多不勝數，何醫生指過往曾有皮膚病人把寺廟求得的香爐灰沖水飲及搽身，一年花費10萬元，當然毫無效果。早年大熱的蛋黃油、洋葱素聲稱有助抗皮膚炎，何醫生提醒這些方法均未經科學研究，效果難定論。最大問題是患者在炮製蛋黃油、洋葱素過程中有機會遭到污染，對皮膚再次造成刺激，或會引致接觸性皮膚炎，惡化皮膚問題。

記者：周美好