【不屈不撓】9歲腦癱童馬拉松為醫院籌款　70日完成42公里「長征」籌得48萬

▲ 英國一名腦癱男童以步行方式完成約42公里的馬拉松「長征」，成功籌得逾5萬鎊（約48萬港元）的善款。

英國一名自小患有腦癱的9歲男童亦為了當地的醫院及自己就讀的特殊學校籌款，近日在所居住的社區附近以70日的時間，透過步行的方式完成42.2公里的馬拉松「長征」，在衝線的一刻，附近居民均欣喜若狂，活動最終籌得逾5萬鎊（約48萬港元）的善款。

受老兵步行籌款啟發

據英媒《每日郵報》報道，自幼已患有自閉症和腦麻痺的9歲男童維拿（Tobias Weller），平時出入都需要依靠步行架的輔助。在新冠肺炎疫情肆虐期間，他受到當地一名百歲的英國老兵在自家後院走滿100圈籌款的善舉啟發，決定在社區以步行馬拉松方式為當地的醫院及自己所就讀的特殊學校籌款。

在步行架的輔助下，維拿每天只能步行約50米。不過他並非孤軍作戰，因為得悉其善舉的附近鄰居及街坊每天都會為現身為他打氣。最終，Weller花費了約70天的時間，於當地時間周日（31日）在母親的陪同下，完成了約42公里距離的馬拉松「長征」。在他衝線一刻，鄰居和親友都為他歡呼鼓掌。

維拿：深信自己一天比一天強壯

他賽後受訪時指，對自己能夠完成馬拉松感到難以置信，但十分享受箇中的過程，深信自己會一天比一天強壯。對於親友及鄰居的支持，他表示：「他們的打氣讓我感到自己充滿力量，這亦是我堅持下去的原因」。

維拿的善舉最終籌得逾5萬鎊（約48萬港元）的善款，受惠的包括當地醫院及其就讀的特殊學校。據該校其中一位老師指，深深為維拿的善舉的到自豪，他亦因此為其他學生帶來希望，善款將用作購置水療池及其他復康設施，這將會為社區帶來改變

該校一名老師指感到自豪：「維拿不單證明了他的決心，還為學校其他學生帶來希望。我們會將所得善款購置水療池及其他復康設施，這將會為我們的社區帶來改變。」

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責任編輯：王俊賢