【免費進修】青年廣場推免費社交媒體營銷班　助青年開拓數碼營銷體驗

▲ 青年廣場推出免費社交媒體課程。

位於柴灣的青年廣場，最近推出「YS網絡新人初創社」，為有興趣投身社交媒體行業的青年人提供一系列相關的訓練課程，並由業內數碼營銷專家帶領下，讓青年人學習策劃網上社交平台的內容營銷策略，初嘗當小編滋味！

「YS網絡新人初創社」由即日起開始接受網上報名，課程費用全免，內容包括社交媒體管理、內容營銷、影片製作及專業修圖技巧等，負責教授的講師和嘉賓均為經驗豐富的業內人士，讓青年人能學習管理社交平台的各個專業範疇。

完成課程後，達到指定出席率的學員除可獲得由青年廣場簽發的證書外，表現最優異的五位學員更有機會獲得HK$5,000獎金及有機會跟青年廣場的策略夥伴合作，真正投身社交媒體管理行業。

青年廣場表示，透過「YS網絡新人初創社」的活動, 繼續以6G （Groom悉心培訓、Grow培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision環球視野及Give Back回饋社會）的指導原則，凝聚青年人及培育青年人多元發展，幫助有意投身行業的青年人盡早裝備自己。

YS網絡新人初創社

課程對象︰年齡介乎15至24歲的青年人

報名方法︰由即日起開始接受報名，有興趣人士可登入青年廣場活動連結填寫報名表格，先到先得，額滿即止。

活動連結按此

截止報名日期︰2020年6月30日 (星期二)

參加者年齡須介乎15至24歲青年，18歲以下人士須由家長或監護人簽署同意書； 參加者須持有有效香港永久性居民身份證。

記者：司徒家傑

