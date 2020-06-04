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【食用安全】消毒濕紙巾2020年最新測試　8款不含類雌激素名單

精明消費 12:28 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

（圖片由水中銀提供）

新冠肺炎持續多月，市民仍需戴口罩及使用消毒用品，做好個人衛生。TOPick早前委託水中銀生物科技（國際）有限公司（水中銀）為市面上14款消毒濕紙巾進行類雌激素檢測，結果有8款消毒濕紙巾獲評為「綠魚」。

8款不含類雌激素的消毒濕紙巾名單如下：

TEMPO得寶　抗菌倍護濕紙巾　

（圖片由水中銀提供）

  • 價格：HK$10.9／10張
  • 品牌所在地：／

babySWIPE　bb威寶　多用途嬰兒濕紙巾

（圖片由水中銀提供）

  • 價格：HK$10／20張
  • 品牌所在地：中國香港

WET ONES　抗菌防敏濕紙巾

（圖片由水中銀提供）

  • 價格：HK$12.9／15張
  • 品牌所在地：美國

SELECT佳之選　消毒濕紙巾

（圖片由水中銀提供）

  • 價格：HK$6.9／15張
  • 品牌所在地：中國香港

MANNINGS萬寧　抗菌濕紙巾　無香料

（圖片由水中銀提供）

  • 價格：HK$5／10張
  • 品牌所在地：中國香港

服部造紙　除菌酒精濕紙巾

（圖片由水中銀提供）

  • 價格：HK$21.5／20張
  • 品牌所在地：日本

SANI HANDS　抗菌濕紙巾

（圖片由水中銀提供）

  • 價格：HK$10.9／12張
  • 品牌所在地：英國

KLEENEX健力氏　綿柔消毒濕紙巾

（圖片由水中銀提供）

  • 價格：HK$10.9／10張
  • 品牌所在地：／

完整消毒濕紙巾測試報告，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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