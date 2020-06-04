【食用安全】消毒濕紙巾2020年最新測試　8款不含類雌激素名單

▲ （圖片由水中銀提供）

新冠肺炎持續多月，市民仍需戴口罩及使用消毒用品，做好個人衛生。TOPick早前委託水中銀生物科技（國際）有限公司（水中銀）為市面上14款消毒濕紙巾進行類雌激素檢測，結果有8款消毒濕紙巾獲評為「綠魚」。

8款不含類雌激素的消毒濕紙巾名單如下：

TEMPO得寶 抗菌倍護濕紙巾

▲ （圖片由水中銀提供）

價格：HK$10.9／10張

品牌所在地：德國

babySWIPE bb威寶 多用途嬰兒濕紙巾

▲ （圖片由水中銀提供）

價格：HK$10／20張

品牌所在地：中國香港

WET ONES 抗菌防敏濕紙巾

▲ （圖片由水中銀提供）

價格：HK$12.9／15張

品牌所在地：美國

SELECT佳之選 消毒濕紙巾

▲ （圖片由水中銀提供）

價格：HK$6.9／15張

品牌所在地：中國香港

MANNINGS萬寧 抗菌濕紙巾 無香料

▲ （圖片由水中銀提供）

價格：HK$5／10張

品牌所在地：中國香港

服部造紙 除菌酒精濕紙巾

▲ （圖片由水中銀提供）

價格：HK$21.5／20張

品牌所在地：日本

SANI HANDS 抗菌濕紙巾

▲ （圖片由水中銀提供）

價格：HK$10.9／12張

品牌所在地：英國

KLEENEX健力氏 綿柔消毒濕紙巾

▲ （圖片由水中銀提供）

價格：HK$10.9／10張

品牌所在地：美國

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責任編輯：王芷瑩