【食用安全】消毒濕紙巾2020年最新測試 8款不含類雌激素名單
精明消費 12:28 2020/06/04
新冠肺炎持續多月，市民仍需戴口罩及使用消毒用品，做好個人衛生。TOPick早前委託水中銀生物科技（國際）有限公司（水中銀）為市面上14款消毒濕紙巾進行類雌激素檢測，結果有8款消毒濕紙巾獲評為「綠魚」。
8款不含類雌激素的消毒濕紙巾名單如下：
TEMPO得寶 抗菌倍護濕紙巾
- 價格：HK$10.9／10張
- 品牌所在地：德國
babySWIPE bb威寶 多用途嬰兒濕紙巾
- 價格：HK$10／20張
- 品牌所在地：中國香港
WET ONES 抗菌防敏濕紙巾
- 價格：HK$12.9／15張
- 品牌所在地：美國
SELECT佳之選 消毒濕紙巾
- 價格：HK$6.9／15張
- 品牌所在地：中國香港
MANNINGS萬寧 抗菌濕紙巾 無香料
- 價格：HK$5／10張
- 品牌所在地：中國香港
服部造紙 除菌酒精濕紙巾
- 價格：HK$21.5／20張
- 品牌所在地：日本
SANI HANDS 抗菌濕紙巾
- 價格：HK$10.9／12張
- 品牌所在地：英國
KLEENEX健力氏 綿柔消毒濕紙巾
- 價格：HK$10.9／10張
- 品牌所在地：美國
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責任編輯：王芷瑩