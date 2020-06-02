【降魔的2.0】孝順仔為父母供逾千呎大宅　單身胡鴻鈞：正在尋覓合適對象

▲ 胡鴻鈞努力賺錢供養父母。

TVB劇《降魔的2.0》播至結局篇，豪仔（胡鴻鈞飾）與梁晶晶（謝雪心飾）的母子情觸動人心，深受觀眾愛戴。現實中的胡鴻鈞（Hubert）對家人很好，雖然居住的單位歸父母擁有，但供樓的重任卻落在胡鴻鈞身上，十分孝順！

承接上一輯劇集的氣勢，《降魔的2.0》繼續備受觀眾支持，飾演豪仔的胡鴻鈞接受TOPick專訪分享感受：「最深刻有場講述我、馬明和心姐的戲是比較淒慘，是有關分離的情節，那場戲很感動、揪心，希望播放時大家都會被感動到。」

【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫 心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考

▲ 晶晶（謝雪心飾）和豪仔（胡鴻鈞飾）的母子情感人。（胡鴻鈞IG圖片）

胡鴻鈞為入行曾與家人冷戰

入行10年的Hubert從小到大都跟家人同住：「家庭對我來說是一個很大的back up。」

他坦言當初決定入行時遭家人反對：「參加《超級巨聲2》時仍在就讀大學，當我跟家人說想簽約、加入娛圈時做歌手時，他們的反應都很大。那次是唯一一次與家人有這麼大的抗衡，逆他們的意願，一意孤行決定不要放棄這個機會，因我不想流失這個機會。」

Hubert曾因此而與家人冷戰一段時間：「大家都避免談及這個話題，但我暗地裏內心有自己的打算，且不斷提醒自己別影響學業。」

【無力感】許廷鏗感激欣宜伴走人生低潮 Alfred：在最壞時候起碼仍有機會做音樂

▲ 胡鴻鈞從小到大都與家人同住。（胡鴻鈞IG圖片）

胡鴻鈞為家人爭氣

隨着Hubert大學畢業，胡爸爸和胡媽媽也從反對兒子入行變成放手讓他追夢：「媽媽以前不懂得使用電話，現時已精通各方面的網上知識，收到的資訊比我更快。她每天都會看很多娛樂新聞、雜誌、影片去追蹤我的動態，連我不知道的她也知道，緊貼我的工作。」

胡鴻鈞感慨指：「隨着人愈來愈大，家人卻不斷老去，真的要珍惜與家人相處的時間。我希望自己可以爭氣些、勤力些，為他們帶來更好的生活。」

【素食女星】劉佩玥吃素半年生理心理大改善 Moon戒食肉：皮膚靚又可減肥

▲ 童年的胡鴻鈞與家姐老友鬼鬼。（胡鴻鈞IG圖片）

胡鴻鈞供樓物業不落自己名

2016年，Hubert與家人一起購入位於將軍澳一個價值8位數字的逾千呎單位：「首期是跟家人一起夾，父母夾最大部分，之後供樓的重任則交到我手上。所以每個月都有一定的支出，也成了我的動力。」

被問到成為業主有何感受時，Hubert說：「我不是業主來的，因為層樓是寫父母的名字，我只是負責供，所以我現時尚未有物業的。」

▲ 胡鴻鈞的家姐已移民澳洲。（胡鴻鈞IG圖片）

談到理財之道，Hubert坦言自己不懂得儲錢：「儲錢的方法就是全都交給媽媽，這是最好的方法。」他續指：「出糧後，給一半錢作為父母家用，然後將大部分人工都交給媽媽，儲蓄或投資也好。剩下約人工的2至3成錢則會用來吃飯、買衫、養車，基本上個人積蓄不多。」

胡鴻鈞大讚媽媽是其理財大師、投資顧問：「媽媽這方面很有心得，所以便交給她幫我打理，我只需要一筆能生活的積蓄便夠了。」

▲ 胡鴻鈞將大部分錢都交給媽媽打理。（胡鴻鈞IG圖片）

父母於4、5年前退休，由於Hubert的家姐早已移民澳洲，因而他自然成了家中的經濟支柱，「自我大學畢業後便開始給父母家用，讀大學時也會幫別人補習、教琴以賺取零用錢，當是生活費。」

Hubert努力賺錢給家人安逸的生活，他認為：「他們從不介意自己的子女賺錢多與少，或者是否能給予他們穿金戴銀的生活，反而子女是否健康，他們是否在過一個充實的生活。」

▲ 胡鴻鈞會訂立目標以鞭策自己走得更快。（湯炳強 攝）

踏入30歲的Hubert沒被家人摧婚，他笑言：「媽媽只有摧我每個月準時給她家用。男人三十而立，事業才剛開始要衝刺，現時都是將焦點放於工作上。」現在單身的他表示：「正在尋覓合適的對象。」

記者：梁樂欣

更多有關《降魔的2.0》報道：https://bit.ly/2yFnUMF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2